Большая галерея Байкеры Вирумаа открыли сезон мощным мотопробегом

Пятый по счету мотопробег Virumaa Motokärts напомнил водителям, что после зимнего перерыва на дорогах вновь появились двухколесные транспортные средства. Около торгового центра Põhjakeskus в Раквере собрались десятки мотоциклов всех видов и возрастов, чтобы громко открыть сезон.
День начался с занятия по мотоциклетной безопасности, где внимание участников обратили на то, как сделать себя заметнее на дороге и что необходимо предпринять, чтобы сезон прошел безопасно.
От Põhjakeskus колонна мотоциклистов совершила парадный проезд по городу, затем вернулась к исходной точке, где прошли необычные мотосоревнования, выставка мотоциклов, мотоярмарка, а завершил мероприятие концерт.