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Большая галерея Байкеры Вирумаа открыли сезон мощным мотопробегом

Перевод: Вера Копти
Virumaa Motokärts 2025.
Virumaa Motokärts 2025. Фото: Айн Лийва / Virumaa Teataja

​Пятый по счету мотопробег Virumaa Motokärts напомнил водителям, что после зимнего перерыва на дорогах вновь появились двухколесные транспортные средства. Около торгового центра Põhjakeskus в Раквере собрались десятки мотоциклов всех видов и возрастов, чтобы громко открыть сезон.

День начался с занятия по мотоциклетной безопасности, где внимание участников обратили на то, как сделать себя заметнее на дороге и что необходимо предпринять, чтобы сезон прошел безопасно.

От Põhjakeskus колонна мотоциклистов совершила парадный проезд по городу, затем вернулась к исходной точке, где прошли необычные мотосоревнования, выставка мотоциклов, мотоярмарка, а завершил мероприятие концерт.

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