Эстония попала в топ стран с самой высокой налоговой нагрузкой

В исследовании ОЭСР страны сравнили по уровню налогов, удерживаемых с зарплаты, а также по тому, сколько денег после вычета налогов остается у работников на руках. Оказалось, что в 2024 году налоговая нагрузка в Эстонии превышает как средний уровень по ОЭСР, так и по ЕС. Изменения в налоговой политике, уже вступившие в силу и запланированные на следующий год, могут еще больше изменить картину. Так, с января подоходный налог в Эстонии вырос с 20% до22 %, а в 2025 году его планируют повысить до 24%.