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Эстония попала в топ стран с самой высокой налоговой нагрузкой

Перевод: Каролина Вертяева
Наличные деньги. Фото иллюстративное.
Наличные деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала новый отчет о налогах на зарплату, который подтверждает: жалобы работодателей и недовольство работников вполне обоснованы. Эстония вошла в число стран с самой высокой налоговой нагрузкой на труд в Европе.

В исследовании ОЭСР страны сравнили по уровню налогов, удерживаемых с зарплаты, а также по тому, сколько денег после вычета налогов остается у работников на руках. Оказалось, что в 2024 году налоговая нагрузка в Эстонии превышает как средний уровень по ОЭСР, так и по ЕС. Изменения в налоговой политике, уже вступившие в силу и запланированные на следующий год, могут еще больше изменить картину. Так, с января подоходный налог в Эстонии вырос с 20% до22 %, а в 2025 году его планируют повысить до 24%.

Сколько государство «забирает» у работника? Это зависит от метода расчета. Один из основных показателей, так называемый налоговый клин: он показывает, какую часть от полной стоимости найма сотрудника составляют налоги и социальные взносы. В Эстонии этот показатель составляет 40,6%, что выше среднего по ОЭСР (34,9%). Это означает, что из каждых 100 евро, потраченных работодателем на зарплату, государство забирает более 40 евро в виде налогов. Такой же показатель и в Испании.

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