В Подмосковье более 18 000 человек второй день остаются без света

Собеседник агентства добавил, что в результате начавшихся в ночь на 2 мая снегопадов в Подмосковье были повалены более 1500 деревьев. 199 автомобилей получили повреждения.

Последствия обещают устранить до вечера

Гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор 3 мая объявил, что устранение последствий аварии займет больше времени, чем ожидалось изначально. Днем ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев писал, что электричество удастся вернуть во все дома к вечеру 2 мая.

«Предполагаем, что к концу следующего дня (3 мая. - прим.ред.) должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», - сказал Пятигор в ролике, который в своем Telegram-канале разместил местный телеканал «360». Произошедшую аварию он назвал крупнейшей за последние 15 лет.