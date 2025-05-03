В Подмосковье более 18 000 человек второй день остаются без света

Второй день подряд в 10 089 домах Московской области, где проживают 18 160 человек, в том числе более 4500 детей, отсутствует электричество из-за аварии, вызванной непогодой. Об этом утром в субботу, 3 мая, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, передает Deutsche Welle.
Собеседник агентства добавил, что в результате начавшихся в ночь на 2 мая снегопадов в Подмосковье были повалены более 1500 деревьев. 199 автомобилей получили повреждения.
На данный момент аварийно-восстановительные работы продолжаются в 11 городских округах области, добавил ТАСС.
Последствия обещают устранить до вечера
Гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор 3 мая объявил, что устранение последствий аварии займет больше времени, чем ожидалось изначально. Днем ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев писал, что электричество удастся вернуть во все дома к вечеру 2 мая.
«Предполагаем, что к концу следующего дня (3 мая. - прим.ред.) должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», - сказал Пятигор в ролике, который в своем Telegram-канале разместил местный телеканал «360». Произошедшую аварию он назвал крупнейшей за последние 15 лет.