9 мая в Таллинне начнется фестиваль современного украинского искусства. Он продлится неделю

С 9 по 15 мая в Таллинне пройдет фестиваль современного украинского искусства UKUfest 2025.
«UKUfest 2025 - это больше, чем фестиваль. Это способ оказать поддержку Украине и ее культуре. Это культурно-дипломатическое движение, верящее в то, что творчество всегда побеждает», - заявили организаторы фестиваля «Новой газете Балтия».
В фестивале участвуют эстонские галереи ArtDepoo, Fotografiska Tallinn, художественная галерея Truus, центр документальной фотографии имени Юхана Кууса, а также галерея Temnikova & Kasela.
Поддержку мероприятию оказывает главный украинский партнер - Благотворительный фонд Козицького из Львова в рамках программы «Мы и мир».
С подробностями - на английском, эстонском и украинском языках - можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.