9 мая в Таллинне начнется фестиваль современного украинского искусства. Он продлится неделю

«UKUfest 2025 - это больше, чем фестиваль. Это способ оказать поддержку Украине и ее культуре. Это культурно-дипломатическое движение, верящее в то, что творчество всегда побеждает», - заявили организаторы фестиваля «Новой газете Балтия».