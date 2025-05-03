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9 мая в Таллинне начнется фестиваль современного украинского искусства. Он продлится неделю

Фото статьи
Фото: скриншот с сайта ukufest.ee

С 9 по 15 мая в Таллинне пройдет фестиваль современного украинского искусства UKUfest 2025.

«UKUfest 2025 - это больше, чем фестиваль. Это способ оказать поддержку Украине и ее культуре. Это культурно-дипломатическое движение, верящее в то, что творчество всегда побеждает», - заявили организаторы фестиваля «Новой газете Балтия».

В фестивале участвуют эстонские галереи ArtDepoo, Fotografiska Tallinn, художественная галерея Truus, центр документальной фотографии имени Юхана Кууса, а также галерея Temnikova & Kasela.

Поддержку мероприятию оказывает главный украинский партнер - Благотворительный фонд Козицького из Львова в рамках программы «Мы и мир».

С подробностями - на английском, эстонском и украинском языках - можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. 

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