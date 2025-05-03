Хыбемяги: кликбейт в медиа уже не важен, сейчас отношения с читателями строятся на основе подписок

В субботней программе «Keskpäevatund» на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг обсудили, что несмотря на предстоящие Европе вызовы, новая партия Volt Europa, куда вступил бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес, не сможет расширить свое политическое влияние. Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги начал передачу с поздравлений.