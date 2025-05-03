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Хыбемяги: кликбейт в медиа уже не важен, сейчас отношения с читателями строятся на основе подписок

Марек Страндберг, Айнар Рууссаар и Прийт Хыбемяги.
Марек Страндберг, Айнар Рууссаар и Прийт Хыбемяги. Фото: Mihkel Maripuu

В субботней программе «Keskpäevatund» на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг обсудили, что несмотря на предстоящие Европе вызовы, новая партия Volt Europa, куда вступил бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес, не сможет расширить свое политическое влияние. Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги начал передачу с поздравлений.

Эстония заняла второе место в мире по индексу свободы прессы, составленному организацией «Репортеры без границ» (RSF) среди 180 стран. В прошлом году Эстония занимала шестое место.

«Сохранять свободу прессы сейчас сложнее, чем двадцать лет назад», – отметил журналист радио Kuku Айнар Рууссаар.

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