ВНИМАНИЕ Жителям Тартумаа рекомендуется кипятить воду перед употреблением

На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о том, что загрязненная водопроводная вода в Юленурме и Тырванди стала причиной расстройств желудка у многих людей. После того как у десятков местных жителей появились симптомы, Департамент здоровья взял анализы у четырех заболевших.

К началу текущей недели пришли результаты: причиной заболевания стал норовирус. Руководитель службы отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс отметила, что нельзя полностью исключить возможность того, что люди, у которых был выявлен норовирус, могли заразиться через водопроводную воду.

В настоящее время Департамент здоровья проводит эпидемиологическое исследование, чтобы определить причины новых случаев заболевания. В качестве меры предосторожности вновь рекомендовано кипятить воду перед употреблением, пока не будут получены результаты последних анализов.

На данный момент пробы из системы водоснабжения не показали микробиологического загрязнения. Однако жители, общавшиеся с Департаментом здоровья, утверждают, что заболели после употребления водопроводной воды. Поэтому департамент рекомендует всем быть осторожными и, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний, оставаться дома при болезни и соблюдать правила гигиены.