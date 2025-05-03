Всеэстонский день полезных дел привлек почти 40 000 участников

Всего в рамках Дня полезных дел «Сделаем!» было организовано 1052 толоки, в которых участвовало 37 140 человек. Кроме того, прошли и другие толоки, не зарегистрированные на сайте.

Больше всего субботников прошло в Харьюмаа и Таллинне - 297 мероприятий, в которых приняли участие 15 493 человека.

Если сравнивать количество участников по отношению к числу жителей, то самым активным оказался Сааремаа: 100 толок с 1885 участниками.

Вот как прошли субботники в других уездах:

Пярнумаа - 85 толок, 2271 участник

Тартумаа - 82 толоки, 2461 участник

Ида-Вирумаа - 67 толок, 3235 участников

Ляэне-Вирумаа - 67 толок, 2369 участников

Ляэнемаа - 58 толок, 1891 участник

Рапламаа - 52 толоки, 1471 участник

Ярвамаа - 47 толок, 2018 участников

Пыльвамаа - 46 толок, 965 участников

Йыгевамаа - 44 толоки, 699 участников

Вильяндимаа - 35 толок, 1371 участник

Вырумаа - 32 толоки, 687 участников

Валгамаа - 20 толок, 633 участника

Хийумаа - 19 толок, 243 участника

Также субботники прошли за пределами Эстонии: в Канаде участвовали 48 человек.

В фокусе дня полезных дел «Сделаем!» в этом году было три основных направления: совместно со Спасательным департаментом общины призывали готовиться к кризисам и создавать центры устойчивости. В рамках Года книги 2025 звучало приглашение изготовить книжные шкафы для обмена книгами и читательскими впечатлениями, вместе с инициативой «Hakkab looma!» были организованы толоки «Мечтаем вместе!» по созданию нового видения Эстонии к 2050 году.

Как и в предыдущие годы, каждая община и отдельный человек сами определяли, какие дела нужно сделать сообща. Напоминать о нынешней весне будет книжный шкаф у Кадриоргского дворца, установленный командой «Сделаем!» и патроном Года книги 2025, президентом Эстонии Аларом Карисом, чтобы вдохновить всех и каждого на обмен книгами.

Руководитель инициативы «Hakkab looma!» Эва Трууверк рассказала, что всего в рамках весенней кампании прошло 286 толок «Мечтаем вместе!» при участии 16 477 человек.