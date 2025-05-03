Всеэстонский день полезных дел привлек почти 40 000 участников

В субботу, 3 мая, по всей Эстонии прошел день полезных дел «Сделаем!», собравший как минимум 37 140 участников на 1052 зарегистрированных толоках.
Прошла 161 толока по повышению готовности к кризисам и безопасности в общинах, 50 толок в честь Года книги и 286 толок «Мечтаем вместе».
Участник команды «Сделаем!» Хенрик Рааве отметил, что солнечная весенняя погода вдохновила многих людей выйти из дома: «В этом году благодаря толокам Эстония стала лучшим местом для жизни, родные уголки - безопаснее, а люди - радостнее! Общинам удалось лучше подготовиться к возможным кризисам, они сделали книжные шкафы для обмена книгами и даже делились своими мыслями о том, как будет выглядеть Эстония в 2050 году».
Во всех регионах Эстонии мероприятия прошли без серьезных инцидентов. Во многих местах общины сосредоточились на подготовке к кризисам: убирали подвалы, обустраивали деревенские дома в качестве центров устойчивости. Изготовили множество книжных шкафов для обмена литературой, а где-то даже провели читательские толоки после работы и помогли в пересчете дымовых саун по всей Эстонии.
В каждом уезде прошли толоки «Мечтаем вместе!», где люди делились своими мыслями о будущем страны в 2050 году. Также прошли и другие виды толок: толоки по благоустройству, деревенские толоки, толоки в многоквартирных домах, толоки по посадке леса и по созданию богатых биоразнообразием школьных садов.
Серьезных происшествий зафиксировано не было: в Ярвамаа один участник подвернул ногу, а в Пыльвамаа другой ударил себя топором по пальцу, оба обратились в отделение неотложной помощи.
Всего в рамках Дня полезных дел «Сделаем!» было организовано 1052 толоки, в которых участвовало 37 140 человек. Кроме того, прошли и другие толоки, не зарегистрированные на сайте.
Больше всего субботников прошло в Харьюмаа и Таллинне - 297 мероприятий, в которых приняли участие 15 493 человека.
Если сравнивать количество участников по отношению к числу жителей, то самым активным оказался Сааремаа: 100 толок с 1885 участниками.
Вот как прошли субботники в других уездах:
- Пярнумаа - 85 толок, 2271 участник
- Тартумаа - 82 толоки, 2461 участник
- Ида-Вирумаа - 67 толок, 3235 участников
- Ляэне-Вирумаа - 67 толок, 2369 участников
- Ляэнемаа - 58 толок, 1891 участник
- Рапламаа - 52 толоки, 1471 участник
- Ярвамаа - 47 толок, 2018 участников
- Пыльвамаа - 46 толок, 965 участников
- Йыгевамаа - 44 толоки, 699 участников
- Вильяндимаа - 35 толок, 1371 участник
- Вырумаа - 32 толоки, 687 участников
- Валгамаа - 20 толок, 633 участника
- Хийумаа - 19 толок, 243 участника
Также субботники прошли за пределами Эстонии: в Канаде участвовали 48 человек.
В фокусе дня полезных дел «Сделаем!» в этом году было три основных направления: совместно со Спасательным департаментом общины призывали готовиться к кризисам и создавать центры устойчивости. В рамках Года книги 2025 звучало приглашение изготовить книжные шкафы для обмена книгами и читательскими впечатлениями, вместе с инициативой «Hakkab looma!» были организованы толоки «Мечтаем вместе!» по созданию нового видения Эстонии к 2050 году.
Как и в предыдущие годы, каждая община и отдельный человек сами определяли, какие дела нужно сделать сообща. Напоминать о нынешней весне будет книжный шкаф у Кадриоргского дворца, установленный командой «Сделаем!» и патроном Года книги 2025, президентом Эстонии Аларом Карисом, чтобы вдохновить всех и каждого на обмен книгами.
Руководитель инициативы «Hakkab looma!» Эва Трууверк рассказала, что всего в рамках весенней кампании прошло 286 толок «Мечтаем вместе!» при участии 16 477 человек.
«Сегодняшний день был особенным. Первые отклики показывают, что люди хотят видеть Эстонию в 2050 году страной с чистой природой, где правят аутентичность и честность. Эти ценности помогут пройти через сквозь нынешнюю неопределенность», - сказала Трууверк.