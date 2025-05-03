ВИДЕО После крушения самолета выжившие провели 36 часов в болоте, полном аллигаторов

Самолет, летевший из города Баурес на севере Боливии в Тринидад, внезапно начал терять высоту из-за отказа двигателя. Пилоту пришлось экстренно сажать машину в заболоченной местности у лагуны. На борту находились три женщины, ребенок и 29-летний пилот - все они выжили. По данным местных властей, состояние спасенных оценивается как «отличное».

Самолет был обнаружен в пятницу местными рыбаками в регионе боливийской Амазонии. Все пятеро оставались рядом с обломками, оказавшись буквально окруженными аллигаторами. По словам пилота, разлившийся бензин мог отпугнуть хищников, а в воде они заметили и анаконду. Из-за опасности и отсутствия чистой воды они не могли уйти с места крушения.

Спустя более суток после аварии рыбаки сообщили о находке, и к месту происшествия был отправлен вертолет. Пострадавших эвакуировали и доставили в больницу.