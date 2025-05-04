«История нас научила». Берлин ответил на нападки администрации Трампа из-за признания АдГ экстремистами

Замглавы фракции АдГ в Бундестаге Беатрикс фон Шторх в эфире Би-би-си сравнила это решение с «тем, как отнеслись бы к партии в диктатуре, в авторитарном государстве».

Признание партии экстремистской дает правоохранительным органам право вести за АдГ скрытое наблюдение, перехватывать телефонные переговоры аффилированных лиц и даже внедрять в партию тайных агентов.

«Это не демократия - это тирания в другом обличье», - прокомментировал это решение госсекретарь США Марко Рубио.

Однако МИД Германии парировал выпад Вашингтона, заявив, что «Это и есть демократия».

Отвечая главе Госдепа напрямую, немецкие дипломаты напоминают Рубио, что решение властей было принято на основе «тщательного и независимого расследования», а кроме того - может быть обжаловано в суде.

Упомянутый в сообщении «урок истории о том, что правый экстремизм должен быть остановлен», - очевидная ссылка на победу на выборах 1933 года Национал-социалистической партии Адольфа Гитлера и последовавшая за ним политика последовательного поражения в правах еврейского населения, в итоге приведшая к Холокосту.

Джей Ди Вэнс, который встречался с Вайдель незадолго до выборов на Мюнхенской конференции, выразил свою поддержку АдГ, заявив, что партию «пытаются уничтожить бюрократы».

«Совместными усилиями Запада была разрушена Берлинская стена. И тут ее восстановили - причем не советские и не российские власти, а сам немецкий истеблишмент», - написал вице-президент США