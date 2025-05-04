«История нас научила». Берлин ответил на нападки администрации Трампа из-за признания АдГ экстремистами

Министерство иностранных дел Германии выступило в защиту недавнего решения о признании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской - в ответ на резкую критику этого решения, прозвучавшую со стороны нескольких представителей администрации Трампа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил «немецких бюрократов» в восстановлении Берлинской стены, а госсекретарь Марко Рубио назвал решение Федерального ведомства по охране конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) «завуалированной тиранией».
Немецкий МИД ответил Рубио напрямую - на той же платформе Х, где госсекретарь его и высказал публично: «История нашей страны научила нас тому, что пресекать правый экстремизм необходимо».
«Это и есть демократия», - заявили в ведомстве.
Решение о признании членов АдГ экстремистами было принято BfV на том основании, что «преобладающее восприятие [членами партии] АдГ людей на основании их этнического или географического происхождения» противоречит установленному в Германии «свободному демократическому порядку».
На прошедших в Германии в феврале федеральных выборах АдГ заняла второе место, получив голоса более 20% избирателей и обеспечив себе в 630-местном парламенте страны рекордные 152 мандата.
Ранее BfV уже принимало решение о признании членов АдГ экстремистами - в тех трех землях на востоке страны (бывшая территория ГДР), где партия пользуется наибольшей популярностью. Теперь организация признана экстремистской и на федеральном уровне.
«[АдГ] стремится отказать некоторым группам населения в равном участия в общественной жизни», - объясняется в заявлении немецких властей. В частности, уточняется дальше, граждан «стран с преимущественно мусульманским населением» в партии не считают равноправными членами немецкого народа.
Возглавляющие АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что решение BfV «имеет очевидные политические мотивы» и наносит «серьезный удар по немецкой демократии».
Замглавы фракции АдГ в Бундестаге Беатрикс фон Шторх в эфире Би-би-си сравнила это решение с «тем, как отнеслись бы к партии в диктатуре, в авторитарном государстве».
Признание партии экстремистской дает правоохранительным органам право вести за АдГ скрытое наблюдение, перехватывать телефонные переговоры аффилированных лиц и даже внедрять в партию тайных агентов.
«Это не демократия - это тирания в другом обличье», - прокомментировал это решение госсекретарь США Марко Рубио.
Однако МИД Германии парировал выпад Вашингтона, заявив, что «Это и есть демократия».
Отвечая главе Госдепа напрямую, немецкие дипломаты напоминают Рубио, что решение властей было принято на основе «тщательного и независимого расследования», а кроме того - может быть обжаловано в суде.
Упомянутый в сообщении «урок истории о том, что правый экстремизм должен быть остановлен», - очевидная ссылка на победу на выборах 1933 года Национал-социалистической партии Адольфа Гитлера и последовавшая за ним политика последовательного поражения в правах еврейского населения, в итоге приведшая к Холокосту.
Джей Ди Вэнс, который встречался с Вайдель незадолго до выборов на Мюнхенской конференции, выразил свою поддержку АдГ, заявив, что партию «пытаются уничтожить бюрократы».
«Совместными усилиями Запада была разрушена Берлинская стена. И тут ее восстановили - причем не советские и не российские власти, а сам немецкий истеблишмент», - написал вице-президент США
Берлинская стена, построенная в 1961 году, в годы холодной войны разделяла Восточный и Западный Берлин на протяжении почти 30 лет.
Признание партии экстремистской в очередной раз привело к призывам запретить в стране деятельность АдГ в преддверии предстоящих на следующей неделе выборов канцлера — а точнее утверждения на этом посту лидера консерваторов Фридриха Мерца.
Коалиционные правительства в Германии являются нормой: лишь одно правительство в послевоенной истории опиралось на абсолютное большинство одной партии в Бундестаге.
Партия Мерца ХДС/ХСС договорилась о коалиции с левоцентристами из числа социал-демократов (СДПГ). Однако по числу партийных мандатов фракция АдГ занимает второе место и потому получит статус официальной оппозиции.
Лидер СДПГ Ларс Клингбайль, которому прочат звание вице-канцлера и пост министра финансов, заявил, что, избегая любых поспешных решений, сам вопрос о возможности и перспективах полного запрета АдГ правительство все же рассмотрит.
«Эти люди хотят жить в другой стране, они стремятся разрушить нашу демократию. И относиться к этому необходимо очень серьезно», — цитирует Клингбайля издание Bild.
- «Альтернативу для Германии» объявили экстремистской организацией
- «Не хочу, чтобы Германией управляли нацисты». В Берлине десятки тысяч протестовали против совместного голосования Мерца и АдГ
- «Взрослый человек в комнате, полной экстремистов». Кто такая Алис Вайдель, лидер АдГ и кандидат в канцлеры Германии
- «Зачинщик ультраправой революции на Западе». Илон Маск поддержал немецкую АдГ перед выборами в Германии