Забастовки продолжаются: крупная авиакомпания сообщила об отмене ста рейсов

По оценкам компании, это решение затронет около 7500 пассажиров.

Finnair предлагает клиентам отмененных рейсов альтернативные варианты, которые можно найти в разделе «Мои бронирования» на сайте компании или в мобильном приложении. Также клиенты могут отменить поездку и запросить возврат стоимости билета.

Из-за забастовки в понедельник возможны сбои в обработке багажа в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Finnair рекомендует прибыть в аэропорт заранее и упаковывать необходимые вещи, такие как лекарства, в ручную кладь.