Забастовки продолжаются: крупная авиакомпания сообщила об отмене ста рейсов

Финский государственный авиаперевозчик Finnair сообщает, что в понедельник, 5 мая, отменит около ста рейсов из-за забастовки Профсоюза работников авиационной отрасли IAU, передает Yle.
По оценкам компании, это решение затронет около 7500 пассажиров.
Finnair предлагает клиентам отмененных рейсов альтернативные варианты, которые можно найти в разделе «Мои бронирования» на сайте компании или в мобильном приложении. Также клиенты могут отменить поездку и запросить возврат стоимости билета.
Из-за забастовки в понедельник возможны сбои в обработке багажа в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Finnair рекомендует прибыть в аэропорт заранее и упаковывать необходимые вещи, такие как лекарства, в ручную кладь.
Напомним, что в пятницу, 2 мая, авиаперевозчик отменил около 140 рейсов по той же причине, что затронуло примерно 12 000 пассажиров.