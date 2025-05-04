В Литве граждан России будут лишать вида на жительство за частые поездки в РФ

По данным Министерства внутренних дел Литвы, в стране насчитывается 14 652 гражданина России с действительным видом на жительство.

С 3 мая граждане России и Беларуси, желающие более одного раза в течение трех месяцев посетить свою родину, должны будут документально подтвердить уважительную причину поездки. Исключения сделаны для работников, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками.

Литовский парламент впервые принял меры по ограничению видов на жительство для граждан России сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Литва считается одной из наиболее вероятных целей возможной будущей атаки России на НАТО или Европейский союз и все больше обеспокоена российской агрессией, попытками саботажа и внутренним вмешательством со стороны граждан России.

Литва граничит как с Беларусью, так и с Россией - на 227 километров через сильно милитаризованный Калининградский анклав, зажатый между Литвой и Польшей.

18 апреля издание Politico сообщило, что Литва планирует, в ответ на угрозы Москвы, обновить и укрепить второй маршрут через стратегически важный Сувалкский коридор.