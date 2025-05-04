ФОТО Опасный перекресток: неудачный маневр стал причиной ДТП

По словам полицейских, легковой автомобиль Volkswagen поворачивал налево с улицы Якобсони и не заметил ехавший по главной дороге, Таллиннской улице, микроавтобус Renault. У микроавтобуса сильно пострадала передняя часть, у легковушки - левая сторона. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Медики скорой помощи осмотрели пассажиров обеих машин, в больницу никого не доставляли.