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ФОТО Опасный перекресток: неудачный маневр стал причиной ДТП

У одного автомобиля пострадала передняя часть, у другого - боковая.
У одного автомобиля пострадала передняя часть, у другого - боковая. Фото: Aivar Ojaperv

Вечером в субботу, за несколько минут до 20:00, на перекрестке Таллиннской улицы и улицы Якобсони в Раквере произошло ДТП из-за плохой видимости и слепящего солнца.

По словам полицейских, легковой автомобиль Volkswagen поворачивал налево с улицы Якобсони и не заметил ехавший по главной дороге, Таллиннской улице, микроавтобус Renault. У микроавтобуса сильно пострадала передняя часть, у легковушки - левая сторона. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Медики скорой помощи осмотрели пассажиров обеих машин, в больницу никого не доставляли.

На место прибыли спасатели и медики, но никто из людей в помощи не нуждался.
На место прибыли спасатели и медики, но никто из людей в помощи не нуждался. Фото: Aivar Ojaperv
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