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Фото В Польше погиб один из богатейших жителей Норвегии

В четверг, 1 мая, в ДТП в Польше трагически погиб норвежский миллиардер Хокон Вигнер Линдал Олайсен - один из совладельцев норвежского предприятия по разведению лосося Nova Sea. Он скончался в возрасте 42 лет, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал 15min.

О смерти норвежского миллиардера первым сообщила норвежская газета Rana Blad.

«С грустью сообщаем, что совладелец Nova Sea Хокон Вигнер Линдал Олайсен погиб в четверг утром в автокатастрофе в Польше. Наши мысли с семьей», - говорится в заявлении Nova Sea.

Норвежские СМИ сообщают, что в Таборской области Польши двигавшийся на большой скорости автомобиль Jaguar съехал с дороги и врезался в дерево.

Фото статьи
Фото: Miejski Reporter @MiejskiReporter/X.com

В аварии погибли два человека. Один из них был гражданином Норвегии, сообщили польские правоохранители.

Nova Sea - предприятие по разведению и переработке лосося, основанное отцом умершего предпринимателя в 1972 году.

В 2025 году Олайсен продал свои доли Nova Sea крупнейшему в мире производителю лосося - норвежской компании Mowi. Стоимость сделки составила 7,2 млрд норвежских крон, или около 657 млн евро.

Бизнесмен входил в список 400 богатейших норвежцев, составленный журналом Kapital.

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