Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом снимок в субботу, этот пост был также размещен в официальном аккаунте Белого дома в Х и других соцсетях.

На снимке Трамп изображен в белой сутане и митре, с большим крестом и поднятым указательным пальцем.

Пост был размещен в момент, когда католики по всему миру скорбят по умершему папе Франциску и готовятся к выборам следующего понтифика.

До этого Трамп уже шутил по этому поводу и сказал журналистам, что «сам хотел бы стать папой римским».

На публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка, в которую входят епископы этого штата. «В этой фотографии нет ничего смешного, господин президент, - сказано в заявлении организации. - Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться».

Бывший премьер-министр Италии лидер левой Социал-демократической партии Маттео Ренци также раскритиковал пост Трампа.

«Это изображение оскорбляет чувства верующих, наносит оскорбление институциям и показывает, что лидеру мира правых политиков нравится паясничать», - написал Ренци на итальянском языке в сети Х.

Под постами Трампа в соцсетях разгорелась ожесточенная дискуссия. Многие пользователи сочли изображение оскорбительным, но некоторым из них шутка понравилась.