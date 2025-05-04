Райнер Сакс Россия идет на серьезный риск, устраивая широкое празднование на 9 мая

Президент Украины назвал предложение России о перемирии к 9 мая лишь театральной постановкой для выхода из изоляции. Владимир Зеленский вновь выступил за немедленное тридцатидневное перемирие - эта инициатива ранее исходила от президента США, напоминает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Глава Украины также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных делегаций, которые прибудут в Москву 9 мая. Это скорее напоминание, что Россия является официально признанной ООН страной-агрессором. Одновременно украинские СМИ проводят информационную кампанию, подчеркивая возможность воздушных ударов по российской территории во время майских праздников.
С 2022 года, после начала масштабной агрессии, Россия не устраивала крупных мероприятий к 9 мая. На фоне растущих потерь и регулярных украинских ударов парады стали инструментом внутренней пропаганды, чтобы показать гражданам, что армия по-прежнему боеспособна, а курс государства неизменен. В этом году ситуация изменилась. Из-за появления вероятности мирных переговоров власти России стремятся использовать празднование Дня Победы для усиления международного веса. Зарубежные гости в Москве должны демонстрировать, что страна выходит из дипломатической изоляции, а потенциальные переговоры будут проходить на российских условиях.
Для российского руководства сейчас крайне важно, чтобы армия хотя бы к 9 мая добилась видимых успехов на фронте. Парад должен ассоциироваться не только с исторической победой, но и с военными результатами в нынешней войне. Поэтому в ближайшие дни можно ожидать новых волн наступлений и массированных авиаударов по украинским городам. Кроме того, Россия намерена отстаивать свое влияние и за рубежом - массовые акции 9 мая планируется провести во многих странах Европы. Российское руководство определенно раздражено решением президента США сделать 8 мая Днем победы, а также приглашением Украине пройти военным строем на параде в Великобритании 8 мая. Положение России на фронтах остается шатким, и ставка на масштабное празднование Дня Победы связана с серьезными рисками.
Появилась новая информация о позавчерашней атаке украинских морских дронов. Ранее ошибочно сообщалось, что был сбит российский военно-морской вертолет, но выяснилось, что ракета, выпущенная с морского дрона, поразила истребитель Су-30. Это первый случай в истории, когда беспилотный катер уничтожил военный самолет. Украинская разведка опубликовала видеодоказательства инцидента. Позже появилось сообщение еще об одном сбитом самолете: Зеленский заявил, что истребитель уничтожен ударом по аэродрому в оккупированном Крыму.
Цель атак Украины по Крыму - ослабить активность российской авиации и ракетных войск. В предыдущие годы в таких ударах часто использовали западные ракеты, особенно переданные Великобританией и Францией. Сейчас появились данные, что Украина все чаще использует собственные беспилотники и морские дроны. О фактах применения украинских ракет подтвержденной информации пока нет, хотя российские источники их упоминают.
В российских соцсетях сообщают, что накануне украинские беспилотники смогли достичь Мурманской области. По неподтвержденной информации была попытка удара по авиабазе Оленья, но российская ПВО уничтожила дроны.
В то же время Россия продолжала ночные атаки иранскими дронами-камикадзе. В результате ударов вспыхнули пожары в Киеве, взрывы также были зафиксированы в Черкассах.
Обстановка на фронтах
Российское командование нарастило интенсивность атак. Основные усилия концентрируются на попытках добиться успеха на юге Донбасса.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород российская активность не спадает, но существенных изменений линии фронта нет - украинские силы также сохраняют часть позиций на территории Курской и Белгородской областей России.
В районе Харькова продолжаются позиционные бои.
На купянском направлении идут обычные сражения, а на лиманском частота российских атак немного снизилась. На северском участке российские подразделения вчера были пассивны, обстановка там без изменений.
В районе Бахмута идут рутинные бои в окрестностях Часова Яра. В Торецке активность российских войск падает, сейчас резервы, судя по всему, переброшены на участок между Торецком и Покровском - вероятно, для новой попытки наступления.
На покровском направлении сохраняется очень высокая интенсивность российских ударов. Вчера также усилились атаки южнее, на юго-запад от Донецка. Местами российская армия продвинулась вперед, однако неясно, удастся ли закрепиться на новых рубежах.
На южном фронте действия были ограничены: отмечались отдельные разведывательные бои на ореховском участке и одна попытка наступления в районе днепровских островов.