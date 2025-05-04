Райнер Сакс Россия идет на серьезный риск, устраивая широкое празднование на 9 мая

Глава Украины также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных делегаций, которые прибудут в Москву 9 мая. Это скорее напоминание, что Россия является официально признанной ООН страной-агрессором. Одновременно украинские СМИ проводят информационную кампанию, подчеркивая возможность воздушных ударов по российской территории во время майских праздников.

С 2022 года, после начала масштабной агрессии, Россия не устраивала крупных мероприятий к 9 мая. На фоне растущих потерь и регулярных украинских ударов парады стали инструментом внутренней пропаганды, чтобы показать гражданам, что армия по-прежнему боеспособна, а курс государства неизменен. В этом году ситуация изменилась. Из-за появления вероятности мирных переговоров власти России стремятся использовать празднование Дня Победы для усиления международного веса. Зарубежные гости в Москве должны демонстрировать, что страна выходит из дипломатической изоляции, а потенциальные переговоры будут проходить на российских условиях.