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Полиция: пропавший 47-летний Олег найден

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

​Полиция просила помощи в поисках 47-летнего Олега, который ушел рано утром 3 мая из дома по уходу, расположенного в волости Люганузе в Ида-Вирумаа, и не вернулся.

Полиции было известно, что Олег мог находиться в Кивиыли или Кохтла-Ярве. Его телефон был выключен, и ранее он уже покидал дом по уходу без уведомления персонала.

Сотрудники дома по уходу и полиция проверили различные места, где пропавший мог находиться, но быстро найти его не удалось.

Сегодня, 4 мая, около двух часов дня пресс-служба полиции сообщила, что работники дома по уходу нашли Олега в Кивиыли. С ним все в порядке и он вернулся в дом по уходу. 

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