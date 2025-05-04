Полиция: пропавший 47-летний Олег найден

Полиция просила помощи в поисках 47-летнего Олега, который ушел рано утром 3 мая из дома по уходу, расположенного в волости Люганузе в Ида-Вирумаа, и не вернулся.
Полиции было известно, что Олег мог находиться в Кивиыли или Кохтла-Ярве. Его телефон был выключен, и ранее он уже покидал дом по уходу без уведомления персонала.
Сотрудники дома по уходу и полиция проверили различные места, где пропавший мог находиться, но быстро найти его не удалось.
Сегодня, 4 мая, около двух часов дня пресс-служба полиции сообщила, что работники дома по уходу нашли Олега в Кивиыли. С ним все в порядке и он вернулся в дом по уходу.