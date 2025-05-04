Полиция: пропавший 47-летний Олег найден

Полиции было известно, что Олег мог находиться в Кивиыли или Кохтла-Ярве. Его телефон был выключен, и ранее он уже покидал дом по уходу без уведомления персонала.

Сотрудники дома по уходу и полиция проверили различные места, где пропавший мог находиться, но быстро найти его не удалось.