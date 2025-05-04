Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 47-летнего Олега

Олег может находиться в Кивиыли, Кохтла-Ярве и передвигаться пешком. Его телефон выключен, и ранее он уже покидал дом по уходу без уведомления персонала.

Олег высокого роста, плотного телосложения, с короткими волосами. На нем темная кепка, светлая куртка или свитер и синие джинсы.

Сотрудники дома по уходу и полиция уже проверили различные места, где пропавший мог находиться, но пока его найти не удалось. Поиски продолжаются.