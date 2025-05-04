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Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 47-летнего Олега

Пропавший 47-летний Олег.
Пропавший 47-летний Олег. Фото: Полиция

​Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Олега, который ушел рано утром 3 мая из дома по уходу, расположенного в волости Люганузе в Ида-Вирумаа, и до сих пор туда не вернулся.

Олег может находиться в Кивиыли, Кохтла-Ярве и передвигаться пешком. Его телефон выключен, и ранее он уже покидал дом по уходу без уведомления персонала.

Олег высокого роста, плотного телосложения, с короткими волосами. На нем темная кепка, светлая куртка или свитер и синие джинсы.

Сотрудники дома по уходу и полиция уже проверили различные места, где пропавший мог находиться, но пока его найти не удалось. Поиски продолжаются.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Олега, просят сообщить об этом по телефону 112.

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