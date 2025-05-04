Представители Северных и Балтийских государств соберутся в Таллинне на форуме по безопасности

По словам организатора форума, председателя комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калева Стойческу, парламент каждого демократического государства играет важную роль в организации государственной обороны, а укрепление сотрудничества союзников жизненно важно сейчас и будет оставаться таковым и в обозримом будущем. Он выразил радость, что на форуме представлены члены ежегодного формата сотрудничества Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Польша и Германия, а также впервые в роли наблюдателя примут участие Нидерланды.

В четверг в конференц-зале Рийгикогу участники форума обсудят коллективную оборону, увеличение расходов на оборону, региональное сотрудничество, а также продолжающуюся развязанную Россией агрессивную войну в Украине и ее влияние на международную архитектуру безопасности. С докладами, представляющими позиции Эстонии, выступят вице-канцлер Министерства обороны по вопросам оборонной политики Туули Дюнетон и вице-канцлер Министерства иностранных дел по политическим вопросам Мартин Рогер. В качестве особого гостя в форуме примет участие находящийся в Эстонии с визитом командующий сухопутными войсками Франции в Европе генерал-лейтенант Бертран Тужуз.

В ходе встречи руководители комиссий по обороне обсудят общие приоритеты и задачи оборонной политики и политики безопасности, а также шаги, необходимые для того, чтобы Европа достигла военной мощи в кратчайшие сроки. В пятницу руководители комиссий посетят военно-воздушную базу Эмари, где находится и один из авиационных отрядов НАТО, осуществляющих охрану воздушного пространства Балтийских государств.

В форуме примут участие руководители комиссий по обороне парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Польши. В качестве наблюдателя на встречах будет присутствовать председатель комиссии по обороне парламента Нидерландов. Кроме того, в Таллинне в мероприятии также примут участие представители Германии и Франции.