Эркки Коорт Россия попыталась сблизиться с США даже на кладбище

Россия всеми силами стремится доказать, что всегда находилась на стороне победителей. Попытки наладить отношения с США иногда приводят к весьма странным действиям. Об этом пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.
В этом году исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Для России эта дата - не просто исторический рубеж, а важнейший элемент национального мифа, на котором построена и внутренняя политика, и внешние отношения. Однако Москва предпочитает умалчивать, что сама выступила агрессором, оккупировав страны Балтии и часть Польши. Кроме того, наибольшие потери понесли Украина и Белоруссия, а добиться победы удалось главным образом благодаря масштабной помощи США - без нее фронт, вероятно, бы не устоял.
Неудивительно, что российские официальные каналы и социальные сети активно навязывают свою историческую интерпретацию. Российские дипломаты по всему миру в этот день либо поздравляют союзников, либо упрекают оппонентов.
80 лет назад СССР и США действительно были союзниками, но с началом холодной войны отношения между двумя странами быстро испортились. Последовавший за этим период нестабильного мира завершился вторжением России в Украину в 2022 году. Дональд Трамп старался наладить диалог с Москвой, однако Россия умело использовала эти попытки в своих собственных интересах и для укрепления позиций.
Похоже, что планы спутали как похороны папы римского, так и соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Тем не менее, серьезных перемен пока не произошло, и Москва продолжает прилагать усилия на разных фронтах.
Яркий пример этому - церемония, прошедшая 25 апреля на Арлингтонском военном кладбище в США. Она была посвящена 80-летию встречи советских и американских солдат на реке Эльбе в ходе Второй мировой войны. Тогда Красная армия и войска США, наступая навстречу друг другу, фактически разделили Германию пополам.
Особое внимание вызывает тот факт, что в 2025 году именно Россия смогла организовать памятное мероприятие на Арлингтонском кладбище, причем в нем участвовал и представитель Госдепартамента США. Российский МИД при этом подчеркнул, что администрация предыдущего президента три года подряд запрещала проводить подобные церемонии.
Для справки: Арлингтонское кладбище - главное военное мемориальное кладбище США, которое находится в ведении армии. Оно было создано на участке, конфискованном у генерала Роберта Эдварда Ли во время Гражданской войны. Сейчас здесь захоронены 420 тысяч человек.
Для Москвы напоминание о встрече на Эльбе стало, с одной стороны, попыткой восстановить прежние позиции и ввести США в заблуждение, а с другой - элементом привычной исторической риторики. Эта же логика проявилась и в напоминании о другой дате: 30 апреля исполнилось 50 лет со дня падения Сайгона - столицы Южного Вьетнама. В той войне СССР поддерживал северян, а США - южан. В российской пропаганде падение Сайгона традиционно называют освобождением.
Эти события часто сравнивают с выводом американских войск из Кабула в 2021 году, когда США также были вынуждены спешно эвакуироваться - что выглядело скорее как бегство. Для Кремля акцент на таких аналогиях важен - это должно убедить аудиторию, что Россию победить невозможно, ведь даже сверхдержава этого не смогла. Трудно представить, чтобы США аналогично публично говорили о выводе советских войск из Афганистана в 1989 году.
В российской стратегии ключевое место занимает поддержание общего уровня напряженности при одновременной демонстрации видимости стремления к диалогу. Кроме того, Москва настойчиво акцентирует внимание на неудачах США, чтобы создавать впечатление собственного превосходства.
Обе апрельские публикации российского МИД - о мероприятии в Арлингтоне и годовщине падения Сайгона - ярко иллюстрируют эту линию поведения. Главный посыл России: лучше быть союзниками и встречаться, например, на Днепре, чем вести прямую или гибридную войну. И хотя сегодня российские и американские военные напрямую не сталкиваются на фронтах Украины, США уже три года оказывают Киеву военную поддержку. Россия же не устает повторять свой лозунг: «Можем повторить».