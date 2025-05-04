Особое внимание вызывает тот факт, что в 2025 году именно Россия смогла организовать памятное мероприятие на Арлингтонском кладбище, причем в нем участвовал и представитель Госдепартамента США. Российский МИД при этом подчеркнул, что администрация предыдущего президента три года подряд запрещала проводить подобные церемонии.

Для справки: Арлингтонское кладбище - главное военное мемориальное кладбище США, которое находится в ведении армии. Оно было создано на участке, конфискованном у генерала Роберта Эдварда Ли во время Гражданской войны. Сейчас здесь захоронены 420 тысяч человек.

Для Москвы напоминание о встрече на Эльбе стало, с одной стороны, попыткой восстановить прежние позиции и ввести США в заблуждение, а с другой - элементом привычной исторической риторики. Эта же логика проявилась и в напоминании о другой дате: 30 апреля исполнилось 50 лет со дня падения Сайгона - столицы Южного Вьетнама. В той войне СССР поддерживал северян, а США - южан. В российской пропаганде падение Сайгона традиционно называют освобождением.

Эти события часто сравнивают с выводом американских войск из Кабула в 2021 году, когда США также были вынуждены спешно эвакуироваться - что выглядело скорее как бегство. Для Кремля акцент на таких аналогиях важен - это должно убедить аудиторию, что Россию победить невозможно, ведь даже сверхдержава этого не смогла. Трудно представить, чтобы США аналогично публично говорили о выводе советских войск из Афганистана в 1989 году.

В российской стратегии ключевое место занимает поддержание общего уровня напряженности при одновременной демонстрации видимости стремления к диалогу. Кроме того, Москва настойчиво акцентирует внимание на неудачах США, чтобы создавать впечатление собственного превосходства.