«Пришло время»: один из богатейших людей мира уйдет с поста главы холдинговой компании

Американский миллиардер Уоррен Баффет, занимающий пятое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, покидает пост генерального директора холдинговой компании Berkshire Hathaway, которой он управлял последние 60 лет, сообщает DW.
В качестве преемника Баффет предложил 62-летнего вице-председателя Berkshire Hathaway и гендиректора Berkshire Hathaway Energy Грега Абеля. О своем уходе бизнесмен объявил в субботу, 3 мая, в ходе ежегодного собрания акционеров компании в Омахе, штат Небраска.
«Я думаю, что пришло время, когда Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года», - сказал Баффет.
По его словам, большинство членов совета директоров не знали о его намерениях. 4 мая они должны собраться, чтобы обсудить кандидатуру Абеля.
94-летний миллиардер отметил, что все еще будет «появляться и, возможно, пригождаться в некоторых случаях», однако последнее слово будет оставаться за его преемником.
Баффет превратил убыточный Berkshire Hathaway в большой конгломерат
Уоррен Баффет приобрел контрольный пакет акций тогда текстильной компании Berkshire Hathaway в 1965 году и начал расширять в ней направление, занимавшееся страхованием, а позднее превратил ее в инвестиционный холдинг. Последняя текстильная фабрика Berkshire была закрыта в 1985-м.
На сегодняшний день активы конгломерата оцениваются в 1,16 трлн долларов, а личное состояние Баффета, по подсчетам Forbes, составляет 168,2 млрд. Оно почти целиком вложено в акции Berkshire.