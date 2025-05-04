«Пришло время»: один из богатейших людей мира уйдет с поста главы холдинговой компании

В качестве преемника Баффет​ предложил 62-летнего вице-председателя Berkshire Hathaway и гендиректора Berkshire Hathaway Energy Грега Абеля. О своем уходе бизнесмен объявил в субботу, 3 мая, в ходе ежегодного собрания акционеров компании в Омахе, штат Небраска.

«Я думаю, что пришло время, когда Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года», - сказал Баффет.

По его словам, большинство членов совета директоров не знали о его намерениях. 4 мая они должны собраться, чтобы обсудить кандидатуру Абеля.

94-летний миллиардер отметил, что все еще будет «появляться и, возможно, пригождаться в некоторых случаях», однако последнее слово будет оставаться за его преемником.

Баффет превратил убыточный Berkshire Hathaway в большой конгломерат

Уоррен Баффет приобрел контрольный пакет акций тогда текстильной компании Berkshire Hathaway в 1965 году и начал расширять в ней направление, занимавшееся страхованием, а позднее превратил ее в инвестиционный холдинг. Последняя текстильная фабрика Berkshire была закрыта в 1985-м.