США ввели новые пошлины, автопром может измениться навсегда

С субботы в США вступил в силу новый пакет таможенных пошлин: теперь 25-процентная пошлина распространяется на большинство автозапчастей. Ранее автомобили, произведенные в США, были защищены от таких сборов. Теперь это правило отменено - ни один из десяти миллионов автомобилей, собранных в стране в прошлом году, не обошелся без иностранных комплектующих. Это означает для американских автопроизводителей дополнительные расходы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. В результате все эти затраты лягут в конечном итоге на покупателей и владельцев автомобилей, пишет CNN.