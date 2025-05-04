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США ввели новые пошлины, автопром может измениться навсегда

Завод Ford.
Завод Ford. Фото: IMAGO / Horst Galuschka

Большинство покупателей автомобилей редко задумываются о том, откуда поступают детали для их будущей машины. Для автопроизводителей этот вопрос становится критическим.

С субботы в США вступил в силу новый пакет таможенных пошлин: теперь 25-процентная пошлина распространяется на большинство автозапчастей. Ранее автомобили, произведенные в США, были защищены от таких сборов. Теперь это правило отменено - ни один из десяти миллионов автомобилей, собранных в стране в прошлом году, не обошелся без иностранных комплектующих. Это означает для американских автопроизводителей дополнительные расходы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. В результате все эти затраты лягут в конечном итоге на покупателей и владельцев автомобилей, пишет CNN.

«С моей точки зрения, пошлины на автозапчасти вреднее для экономики, чем пошлины на импортные автомобили», - отметил главный экономист Cox Automotive Джонатан Смоук.

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