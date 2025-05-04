Приближающаяся дата – 9 мая – всегда была для эстонцев тягостной. Конечно, не для всех – у нас был и Арнольд Мери, есть и Оудекки Лооне, но всё же: огромное число русских каждый год шумно праздновали то, что для эстонцев символизирует смерть и репрессии, пишет колумнист Иван Макаров.
Если бы это безудержное празднование не обострялось с каждым годом, возможно, не было бы Бронзовых ночей и разгрома Таллинна. Но у «русского мира» есть особенность: ему всегда мало, всегда требуется больше – нарушается грань терпимости других народов, а теперь и государственные границы соседей.
Трудно сказать, что было бы, если бы «дозоровцы» не проводили всё более воинственные митинги в самом центре эстонской столицы и не посягали там эстонский флаг - так что правительству Андруса Ансипа пришлось сказать: хватит, и перенести символ оккупации на кладбище.
Как рассказывал мне тогда один аккредитованный при Рийгикогу журналист, на подрывную деятельность из России в их посольство приносили деньги ящиками. А сам я слышал в прямом эфире «Эха Москвы» тогдашние восторженные возгласы ныне покойного Сергея Доренко: он говорил, что у него постоянный прямой контакт с парнями в Эстонии, всё готово, вот-вот начнётся всенародное восстание русских, и призывал: «Братья, поддайте жару!»
Тогда в России ещё была хотя бы видимость демократии, а в эфир поступил вопрос от слушателя: а что будет с эстонцами? Предлагает ли ведущий зачистить Эстонию от эстонцев? Доренко на мгновение запнулся и пробормотал нечто неопределённое, типа - ну, не совсем...
«День Победы» в СССР долгое время вообще не отмечался, поскольку считался днём скорби. Но затем началась, как называют это российские инакомыслящие, «победобесие» - культивирование победы как национальной идеи. Всё громче били в барабаны, всё настойчивее звучали призывы: «Можем повторить!»
Детей в пилотках водили к братским могилам, в детские сады приносили автомат Калашникова. Самым жутким и диким стало перенятое у дикарских племён страшное изобретение - марши «Бессмертного полка», когда зловещие колонны потомков несли портреты погибших предков. На некоторых фото были случайные лица, на других - те, кто действительно убивал эстонцев.
Сегодня «день Победы» превратился не только в праздник былого военного успеха СССР, но и в торжество уничтожения Украины. Путин уже появился на иконах - возможно, не за горами время, когда поверят, будто именно он выиграл Вторую мировую войну. В головы россиян буквально вбили мысль, что их предки тысячи лет не занимались ничем иным, как борьбой с нацизмом, освобождением других народов и спасением мира.
Несколько дней назад вся страна увидела видео, где вдовы российских солдат, погибших в Украине, аплодируют Путину, который отправил их мужей на смерть. Это выглядело чудовищно противоестественно. Как и самолюбование родителей, потерявших детей на бессмысленной жестокой войне, когда им в награду за погибших сыновей государство дарило автомобили Lada - от этого кровь стыла в жилах.
Прошло уже восемьдесят лет, а у этой войны до сих пор нет конца и края.