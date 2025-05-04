Иван Макаров «День Победы»: вдовы аплодируют Путину, который отправил их мужей на смерть

Если бы это безудержное празднование не обострялось с каждым годом, возможно, не было бы Бронзовых ночей и разгрома Таллинна. Но у «русского мира» есть особенность: ему всегда мало, всегда требуется больше – нарушается грань терпимости других народов, а теперь и государственные границы соседей.

Трудно сказать, что было бы, если бы «дозоровцы» не проводили всё более воинственные митинги в самом центре эстонской столицы и не посягали там эстонский флаг - так что правительству Андруса Ансипа пришлось сказать: хватит, и перенести символ оккупации на кладбище.

Как рассказывал мне тогда один аккредитованный при Рийгикогу журналист, на подрывную деятельность из России в их посольство приносили деньги ящиками. А сам я слышал в прямом эфире «Эха Москвы» тогдашние восторженные возгласы ныне покойного Сергея Доренко: он говорил, что у него постоянный прямой контакт с парнями в Эстонии, всё готово, вот-вот начнётся всенародное восстание русских, и призывал: «Братья, поддайте жару!»

Тогда в России ещё была хотя бы видимость демократии, а в эфир поступил вопрос от слушателя: а что будет с эстонцами? Предлагает ли ведущий зачистить Эстонию от эстонцев? Доренко на мгновение запнулся и пробормотал нечто неопределённое, типа - ну, не совсем...