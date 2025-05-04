Вс, 4.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Нетрезвый водитель вылетел в кювет – машина вспыхнула

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В воскресенье днем в Вильяндимаа произошла авария: автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, слетел с трассы в кювет и загорелся.

Сегодня в 12:58 полиция получила сообщение о том, что в деревне Найстевалла в Вильяндимаа автомобиль слетел с дороги в кювет, после чего загорелся.

Авария обошлась без жертв: водителю удалось выбраться из горящей машины, он не пострадал.

Согласно предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также

Все обстоятельства произошедшего еще уточняются.

Вечером в субботу на шоссе Таллинн–Нарва в Ляэне-Вирумаа во время движения вспыхнул легковой автомобиль: к счастью, водителю и пассажирам удалось выбраться невредимыми.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх