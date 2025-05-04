Нетрезвый водитель вылетел в кювет – машина вспыхнула

В воскресенье днем в Вильяндимаа произошла авария: автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, слетел с трассы в кювет и загорелся.
Сегодня в 12:58 полиция получила сообщение о том, что в деревне Найстевалла в Вильяндимаа автомобиль слетел с дороги в кювет, после чего загорелся.
Авария обошлась без жертв: водителю удалось выбраться из горящей машины, он не пострадал.
Согласно предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства произошедшего еще уточняются.
Вечером в субботу на шоссе Таллинн–Нарва в Ляэне-Вирумаа во время движения вспыхнул легковой автомобиль: к счастью, водителю и пассажирам удалось выбраться невредимыми.