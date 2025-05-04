Конфликт обостряется: Индия перекрыла подачу воды Пакистану через плотину Баглихар

Индия перекрыла подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар на реке Чинаб и планирует принять аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелам, сообщает в воскресенье, 4 мая, агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на источники. Об этом пишет Deutsche Welle.
Ранее пакистанская сторона заявляла, что любая попытка остановить поставки воды из реки Инд будут расценены как «акт войны».
22 апреля в городе Пахалгам 26 человек погибли в результате нападения вооруженной группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к инциденту, Пакистан эти обвинения отверг и призвал провести независимое расследование.
После трагедии в Пахалгаме Нью-Дели пошел на разрыв почти всех дипломатических отношений с Пакистаном, закрытие сухопутных и воздушных границ и приостановку действия Договора о водах Инда 1960 года, который регулирует распределение воды из реки Инд. По условиям соглашения Исламабад получил контроль над рекой Инд и ее притоками, а Индия, контролирующая верховья этих рек, оставила за собой право использовать их воды для орошения своих полей и нужд прилегающих районов.
Источник PTI отмечает, что контроль над плотинами на реках Чинаб и Джелам, дают Индии возможность регулировать сроки сброса воды в сторону Пакистана.
На этом фоне Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил двустороннюю торговлю, пакистанское Минобороны отчиталось о проведении испытания ракетной системы класса «земля-земля» Abdali с дальностью полета в 450 километров. А индийская сторона закрыла воздушное пространство для всех рейсов из Пакистанаи ввела запрет на импорт и транзит товаров из соседней страны.
Несколько раз пограничники двух стран вступали в перестрелку на демаркационной линии в оспариваемом обеими сторонами регионе Кашмир.