Конфликт обостряется: Индия перекрыла подачу воды Пакистану через плотину Баглихар

Ранее пакистанская сторона заявляла, что любая попытка остановить поставки воды из реки Инд будут расценены как «акт войны».

22 апреля в городе Пахалгам 26 человек погибли в результате нападения вооруженной группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к инциденту, Пакистан эти обвинения отверг и призвал провести независимое расследование.

После трагедии в Пахалгаме Нью-Дели пошел на разрыв почти всех дипломатических отношений с Пакистаном, закрытие сухопутных и воздушных границ и приостановку действия Договора о водах Инда 1960 года, который регулирует распределение воды из реки Инд. По условиям соглашения Исламабад получил контроль над рекой Инд и ее притоками, а Индия, контролирующая верховья этих рек, оставила за собой право использовать их воды для орошения своих полей и нужд прилегающих районов.

Источник PTI отмечает, что контроль над плотинами на реках Чинаб и Джелам, дают Индии возможность регулировать сроки сброса воды в сторону Пакистана.

На этом фоне Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил двустороннюю торговлю, пакистанское Минобороны отчиталось о проведении испытания ракетной системы класса «земля-земля» Abdali с дальностью полета в 450 километров. А индийская сторона закрыла воздушное пространство для всех рейсов из Пакистанаи ввела запрет на импорт и транзит товаров из соседней страны.