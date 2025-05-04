Илон Маск строит собственный город

Владелец Tesla Илон Маск, которому пятьдесят один год, недавно приобрел крупный земельный участок на окраине города Остин в Техасе и публично пообещал построить там так называемый «город будущего».

Ключевым фактором при выборе места для своего города стала близость к офису его космической транспортной компании SpaceX.

Идея Маска состоит в том, чтобы создать город, где его основные сотрудники могли бы жить комфортно и недорого.

Как сообщает Independent, Маск пообещал превратить купленные ранее сельскохозяйственные земли в «своего рода техасскую утопию» и установить в городе модульные дома.

Voters to decide if the Texas home of Elon Musk's SpaceX should become an official city: Starbase https://t.co/ukTPlqv4BA pic.twitter.com/YdpNGV44HY — The Independent (@Independent) May 3, 2025

Вчера представители местных властей Техаса проголосовали в поддержку покупки земли Маском и планов по строительству города – 283 голоса «за», передает NBC News.

При этом отмечается, что многие техасские политики так или иначе связаны с бизнесом SpaceX.

Принятое в субботу решение дает Маску разрешение на строительство, право привлекать кредиты для создания города и возможность заинтересовать частных инвесторов в этом проекте.

Имя для города уже выбрали – Старбейс (Starbase - в переводе с английского «звездная база», ред.).

Мэром Маск намерен назначить 36-летнего Бобби Педена, который работает на SpaceX уже более 12 лет (начинал в компании в качестве инженера по наземному вспомогательному оборудованию).

«Старбейс, Техас – теперь это настоящий город», – написал накануне Илон Маск в социальной сети X.