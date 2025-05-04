Животноводы: политика государства вредит природе и вынуждает людей отказываться от животноводства

Авторы обращения утверждают, что жители Соомаа на протяжении столетий терпели трудности и трудлись, и вот наконец за последние два-три десятилетия достигли того, что природные условия восстановлены и сохраняются.

Как они поясняют, совместно с Центром государственного лесного хозяйства вложены большие средства в восстановление дорог, мостов и водопропусков, расчищены от кустарника и восстановлены сотни гектаров пойменных лугов, заросших во время оккупации и в 1990-е годы. По их словам, результаты налицо: восстановлены пойменные луга, на которых прежде росли только осока и таволга. Благодаря интенсификации животноводства на пойменных лугах восстановилась как флора, так и фауна. Растительность снова богато представлена разными видами, вернулись орлы, кузнечики и коростели. Однако вся эта история успеха восстановления и содержания флоры и фауны может остаться в прошлом: вся проделанная работа в большой опасности, поскольку волки уничтожают пасущиеся здесь стада.