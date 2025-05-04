Животноводы: политика государства вредит природе и вынуждает людей отказываться от животноводства

Если государство существенно не изменит политику контроля над волками, в Соомаа исчезнет крупный рогатый скот, а масштабная работа по восстановлению полян и лесистых лугов в национальном парке, которая велась более 20 лет, будет утрачена, пишут 11 животноводов Соомаа в совместном обращении к министру энергетики и окружающей среды, сообщает Sakala.
Авторы обращения утверждают, что жители Соомаа на протяжении столетий терпели трудности и трудлись, и вот наконец за последние два-три десятилетия достигли того, что природные условия восстановлены и сохраняются.
Как они поясняют, совместно с Центром государственного лесного хозяйства вложены большие средства в восстановление дорог, мостов и водопропусков, расчищены от кустарника и восстановлены сотни гектаров пойменных лугов, заросших во время оккупации и в 1990-е годы. По их словам, результаты налицо: восстановлены пойменные луга, на которых прежде росли только осока и таволга. Благодаря интенсификации животноводства на пойменных лугах восстановилась как флора, так и фауна. Растительность снова богато представлена разными видами, вернулись орлы, кузнечики и коростели. Однако вся эта история успеха восстановления и содержания флоры и фауны может остаться в прошлом: вся проделанная работа в большой опасности, поскольку волки уничтожают пасущиеся здесь стада.
«Соомаа и прилегающие буферные зоны были превращены Агентством по охране окружающей среды в зону изучения волков, где под видом охраны природы происходит массовое уничтожение видового разнообразия, — говорится в обращении. - В результате идеологически мотивированных исследований численность волков в регионе резко возросла. Из-за большого количества волков леса лишились диких животных, десятки собак исчезли со дворов ферм, а владельцы ранчо потеряли большое количество скота».
По словам местных жителей, ситуация с пастбищами просто катастрофическая, поскольку по их оценкам, потеря большого поголовья скота означает сотни гектаров необслуживаемых мест обитания.
«Некомпетентное управление крупными охотничьими угодьями поставило одно из крупнейших в Эстонии поголовье крупного рогатого скота - ферму Кихусалу - на грань банкротства», - говорится в обращении.
Животноводы Соомаа в совместном письме заявляют, что их обвиняют в игнорировании профилактических мер. «Однако реальная жизнь такова, что каждую неделю по утрам скотоводы ищут загнанный в лес скот и охраняют его ночью ценой своего здоровья», — отмечают они, добавляя, что они не сверхлюди и не всегда добираются до скота, на которого нападают волки, из-за чего тот снова и снова становится жертвой волков.
В обращении говорится, что государство не предлагает животноводам экономически жизнеспособных и реалистичных решений и не дает разрешений на охоту на зверей, наносящих ущерб. Животноводы также ставят вопрос - почему государство не защищает национальную продовольственную безопасность в трудные времена, но позволяет свободно чувствовать себя волкам.
Как указывают животноводы, исследователи волков из Агентства окружающей среды предложили внести поправки в план управления охраной природы Соомаа, запретив разведение крупного рогатого скота на пойменных лугах. «Чиновники Агентства окружающей среды заявили, что ввоз крупного рогатого скота в национальный парк Соомаа был большой ошибкой»,- говорится в обращении.