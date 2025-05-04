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Президент Карис назначил послов в Израиль и Францию

Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Konstantin Sednev

Президент Алар Карис назначил чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в Израиле Андреса Восмана, а во Франции Вильяра Луби.

Андрес Восман назначен послом в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве. Назначая нового посла, президент отозвал из Израиля Вейкко Кала, который занимал эту должность с 2021 года.

Президент назначил Вильяра Луби, который в настоящее время является послом Эстонии в Соединенном Королевстве, чрезвычайным полномочным послом Эстонии во Франции. Назначив нового посла, президент отозвал из Франции действующего посла Лембита Уйбо, который находится в Париже с осени 2021 года.

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