Президент Карис назначил посслов в Израиль и Францию

Андрес Восман назначен послом в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве. Назначая нового посла, президент отозвал из Израиля Вейкко Кала, который занимал эту должность с 2021 года.

Президент назначил Вильяра Луби, который в настоящее время является послом Эстонии в Соединенном Королевстве, чрезвычайным полномочным послом Эстонии во Франции. Назначив нового посла, президент отозвал из Франции действующего посла Лембита Уйбо, который находится в Париже с осени 2021 года.