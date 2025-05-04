Капризы погоды В Финляндии выпало 30 сантиметров снега

Метеорологический институт Финляндии сообщает, что в северо-восточных регионах страны сегодня выпало до 30 сантиметров снега.
Как передает Yle, на северо-востоке Финляндии в Куусамо и Салла толщина снежного покрова составляет порядка 20–30 сантиметров.
Снегопад значительно ухудшил дорожные условия. Из-за сильного ветра местами скопилось еще больше снега.
По данным финского Метеорологического института, снегопад на северо-востоке страны продолжится весь день.
Как отмечают синоптики, погода в других регионах страны, в том числе в Южной Финляндии, для этого времени года также остается достаточно прохладной.
Следующая неделя будет прохладной по всей Финляндии, возможны ночные заморозки, в центральных регионах ожидается мокрый снег, днем в районе пяти градусов тепла.