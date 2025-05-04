Сандра Лаур Демократия – пройденный этап?

В рейтингах, оценивающих уровень демократии в государстве, Эстония всегда была на передовых позициях. Из этого можно было бы сделать вывод, что с демократией у нас все в порядке, а противоположные мнения - не более чем придирки. Однако люди, внимательно следящие за политикой, все чаще задаются вопросом: не является ли хорошее положение эстонской демократии лишь статистическим фокусом, пишет студентка Королевского колледжа Лондона Сандра Лаур (Центристская партия).
Примеры постепенного размывания демократии в Эстонии трудно не заметить. Правительство ради строительства 200-400 ветряков рассматривает изменения в системе планирования, которые позволят государству обойти право местного самоуправления на принятие решений. Департамент полиции и погранохраны установил на дорогах Эстонии камеры, не имея для этого мандата от народа. Расширение военного полигона Нурсипалу было одобрено в приказном порядке, без обсуждений. Критика маршрута Rail Baltic звучит уже не первый год, но о проведении референдума никто и не думал. Правительство боится прямой демократии - референдумов, считая их не ценностью, а скорее помехой. В Рийгикогу, где депутаты должны представлять интересы всех регионов Эстонии, на деле почти нет обсуждений, а большинство законопроектов, зачастую поступающих из министерств, утверждаются монологами и голосами коалиции. Для правящих партий и их сторонников - а, по опросам, это сейчас около 20 процентов населения - такое положение вещей, безусловно, удобно. Но если большинство граждан остаются сторонними наблюдателями, можем ли мы по факту говорить о демократическом государстве?
Сладкое искушение автократии
Сокращение демократических прав - проблема не только Эстонии. По всему миру демократические институты сталкиваются с растущим давлением как изнутри, так и из-за примера других стран. Некоторые аналитики утверждают, что XXI век становится эрой автократии, и мы постепенно отдаляемся от «золотого века демократии». Если в Китае Компартия приказывает построить железную дорогу длиной в сотни километров, она появляется через пару лет, а не через десятилетия, как в демократических системах, где есть исчерпывающие процедуры согласования и вовлечения. Это неизбежно заставляет задуматься, способно ли демократическое управление конкурировать на мировом уровне.
Экономист из Гарварда Дани Родрик отмечал, что в условиях глобализации перед демократическими странами стоит фундаментальный выбор: ограничить демократию ради эффективности, ограничить глобализацию во имя демократии или передать часть суверенитета, чтобы сделать демократию глобальной. Действия эстонских руководителей все заметнее склоняются к первому варианту - принципы демократии жертвуются ради быстрого принятия решений и экономической эффективности.
Автократия манит еще и тем, что подчинена меньшему количеству правил и ограничений. Для многих стран и их элит привлекателен такой бизнес-климат, где не требуется прозрачность, не нужно бояться независимых СМИ или привлекать общественность к неудобным вопросам. К тому же считается, что автократические системы лучше обеспечивают стратегическую стабильность, так как на них не влияют избирательные циклы и переменчивая общественная поддержка.
Дилемма демократии
Демократия всегда рассматривалась как единственно легитимный источник власти, но внутренние противоречия этого строя так и не решены. В XIX веке было естественно, что право голоса зависит от образования или имущественного положения - считалось, что не каждый может компетентно участвовать в управлении государством. Сегодня, когда образование и частная собственность доступны всем, такую компетентность становится сложно объективно оценить.
Тем временем, в ряде демократических систем, например в Европейском союзе, возникла ситуация, когда формально право голоса универсально, а реальная власть все больше концентрируется в руках экспертов, чиновников и технократов. В Европе граждане все острее ощущают, что политические решения принимаются где-то далеко от людей, в ведомствах или международных структурах, практически не зависящих ни от итогов выборов, ни от давления общества. Такое отчуждение не проходит даром - оно подпитывает кризис доверия, на котором строятся как революционные, так и апатичные настроения.
Преимущество народной власти в долгосрочной перспективе
Хотя авторитарные режимы на первый взгляд способны действовать быстрее и эффективнее, исторические и эмпирические данные говорят в пользу демократии. Начиная с XVII века, все главные акторы мировой политики и доминирующие державы были демократиями: Нидерланды, Великобритания, Соединенные Штаты. Авторитарные страны вроде наполеоновской Франции, гитлеровской Германии или Советского Союза временно угрожали лидерству, но ни одна из них так и не смогла надолго установить мировой порядок.
Исследования подтверждают ту же закономерность: с 1815 года демократические государства выигрывали 76 процентов войн, в которых участвовали, тогда как авторитарные - только 46 процентов случаев. Это не случайность, а отражает системные различия в принципах управления. Решения, которые проще принять в авторитаризме, в перспективе оказываются и более рискованными. В демократии решения принимаются медленнее, но опираются на информацию, прозрачность и разные точки зрения.
Широко распространено и заблуждение, будто демократическая система не способна вырабатывать долгосрочные стратегические приоритеты. На самом деле именно благодаря ценностному подходу стратегические линии демократий очень устойчивы. Пример - внешняя и оборонная политика Эстонии: несмотря на смену правительств и политических сил у власти, главные направления остаются прежними. В автократиях же лидер может в любой момент круто изменить курс, перечеркнув прежние достижения.
Кроме того, в авторитарных системах значительные ресурсы уходят на поддержание внутреннего порядка. Режимы, которые боятся собственного народа, обременены не только заботами о внешних угрозах, но и опасениями перед внутренними. Это снижает их возможности решать международные проблемы, ведь они вынуждены работать под постоянным внутренним давлением.
Выбор Эстонии
Часто демократии упрекают в том, что им не удается избежать крупных ошибок: экономических кризисов, неверных военных решений, политической поляризации. Но ценность демократии не в безошибочности. Ее главное достоинство - способность к адаптации: признать ошибку, исправить ее и учесть опыт в дальнейшем. Успех измеряется не только богатством или эффективностью, но умением формулировать общие цели и корректировать их в меняющихся обстоятельствах.
Именно благодаря самокритичности и способности к рефлексии демократия отличается от авторитаризма, где одни и те же ошибки склонны повторяться, ведь признавать их нельзя. Демократия - это инструмент не удобства и скорости, а легитимности и сплоченности общества.
Отказавшись от вовлечения граждан и местных сообществ в принятии решений, мы рискуем и качеством самих решений, и тем, что народ все больше будет чувствовать отчуждение от страны.
По Конституции Эстония - демократическое государство, где высшая власть принадлежит народу. И уже наш выбор - останется ли этот принцип только на бумаге или мы будем настойчивее требовать его воплощения в управлении нашей страной.