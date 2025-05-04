Сандра Лаур Демократия – пройденный этап?

Примеры постепенного размывания демократии в Эстонии трудно не заметить. Правительство ради строительства 200-400 ветряков рассматривает изменения в системе планирования, которые позволят государству обойти право местного самоуправления на принятие решений. Департамент полиции и погранохраны установил на дорогах Эстонии камеры, не имея для этого мандата от народа. Расширение военного полигона Нурсипалу было одобрено в приказном порядке, без обсуждений. Критика маршрута Rail Baltic звучит уже не первый год, но о проведении референдума никто и не думал. Правительство боится прямой демократии - референдумов, считая их не ценностью, а скорее помехой. В Рийгикогу, где депутаты должны представлять интересы всех регионов Эстонии, на деле почти нет обсуждений, а большинство законопроектов, зачастую поступающих из министерств, утверждаются монологами и голосами коалиции. Для правящих партий и их сторонников - а, по опросам, это сейчас около 20 процентов населения - такое положение вещей, безусловно, удобно. Но если большинство граждан остаются сторонними наблюдателями, можем ли мы по факту говорить о демократическом государстве?