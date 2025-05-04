Вс, 4.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Эксперт Мы должны направить в Украину свое подразделение добровольцев

Перевод: Даниэль Гилман
Эксперт по безопасности Ильмар Рааг на параде Сил обороны Эстонии в Таллинне.
Эксперт по безопасности Ильмар Рааг на параде Сил обороны Эстонии в Таллинне. Фото: Madis Veltman

Эксперт по безопасности и стратегическим коммуникациям Ильмар Рааг (Партия правых) считает, что Эстония обязана направить военных в Украину, хотя сама эта идея уже породила множество ошибочных интерпретаций. Анализируя предпосылки этой миссии, Рааг размышляет, почему наш вклад так важен.

«Эстония объявила о готовности направить в Украину в рамках европейской миротворческой коалиции свою роту пехоты и еще кое-что. Это вызвало целую волну неверных трактовок - от Мартина Хельме до в целом весьма рассудительных людей», - отмечает Ильмар Рааг.

«Давайте исправим ошибки, я говорю сейчас только для тех, кто действительно переживает о мире, а не тем, кто злонамеренно решает играть в политические игры. Первое правило защиты Родины: Эстонию никогда не защищают во время войны во имя какой-то одной партии или назло кому-либо. Эстония - это не правительство, которое мы любим или ненавидим», - говорит Рааг.

Ключевые слова

Наверх