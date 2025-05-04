Эксперт Мы должны направить в Украину свое подразделение добровольцев

Эксперт по безопасности и стратегическим коммуникациям Ильмар Рааг (Партия правых) считает, что Эстония обязана направить военных в Украину, хотя сама эта идея уже породила множество ошибочных интерпретаций. Анализируя предпосылки этой миссии, Рааг размышляет, почему наш вклад так важен.
«Эстония объявила о готовности направить в Украину в рамках европейской миротворческой коалиции свою роту пехоты и еще кое-что. Это вызвало целую волну неверных трактовок - от Мартина Хельме до в целом весьма рассудительных людей», - отмечает Ильмар Рааг.