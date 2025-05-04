Чинил крышу – ждет компенсацию: Госсуд уточнил правила для владельцев квартир

Владелец квартиры обратился в суд, требуя от квартирного товарищества возмещения расходов, необходимых для содержания многоквартирного дома и понес расходы, связанные с частичной заменой протекающей рубероидной кровли пятиквартирного жилого дома на рубероид для предотвращения ущерба от воды. Заказчик ремонтных работ является владельцем двух из пяти квартир в доме, но не получил согласия владельцев остальных квартир на проведение кровельных работ.

Согласно закону, собственники помещений решают вопросы изменения многоквартирного дома как объекта общей собственности совместно на общем собрании или по соглашению. Коллегия по гражданским делам Госсуда разъяснила, что в исключительных случаях собственник квартиры вправе совершать действия, необходимые для сохранения объекта общей собственности даже без согласия других собственников квартиры и квартирного товарищества. Собственник квартиры может впоследствии потребовать от квартирного товарищества возмещения расходов, понесенных им при совершении таких действий, но только в необходимом объеме.

Госсуд подчеркнул, что обязательным условием для предъявления иска о возмещении расходов является необходимость совершения деяния, в связи с которым истребуется возмещение расходов, для сохранения предмета совместной собственности. Это возможно только в том случае, если существует риск непосредственного повреждения предмета совместной собственности или увеличения ущерба и избранная мера соразмерна устранению опасной ситуации. Пропорциональные меры включают, например, временные и срочные меры, направленные на предотвращение ущерба, а не на окончательное устранение коренных причин опасной ситуации.