Министр культуры должна представить планы по пристройке к театру «Эстония»

Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) завтра выступит на заседании комиссии по культуре Рийгикогу с обзором дальнейших планов по строительству пристройки к театру «Эстония». Также выступят генеральный директор театра «Эстония» Отт Маатен и руководитель Капитала культуры Маргус Алликмаа.
Рийгикогу еще в 2021 году утвердил перечень культурных объектов национального значения: в него входит и расширение здания театра «Эстония». Однако территория, где планируется строительство, подпадает под ограничения охраны памятников старины, установленные государством.