Вс, 4.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Министр культуры должна представить планы по пристройке к театру «Эстония»

Театр «Эстония».
Театр «Эстония». Фото: Eero Vabamägi

​Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) завтра выступит на заседании комиссии по культуре Рийгикогу с обзором дальнейших планов по строительству пристройки к театру «Эстония». Также выступят генеральный директор театра «Эстония» Отт Маатен и руководитель Капитала культуры Маргус Алликмаа.

Рийгикогу еще в 2021 году утвердил перечень культурных объектов национального значения: в него входит и расширение здания театра «Эстония». Однако территория, где планируется строительство, подпадает под ограничения охраны памятников старины, установленные государством.

В мае прошлого года Рийгикогу поручил правительству найти решение для реализации проекта пристройки, в том числе пересмотреть действующие ограничения.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх