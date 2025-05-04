Фото В эстонских лесах ищут пропавшего кенгуру

По данным Союза охотников, накануне вечером в районе в поселке Аэспа в Рапласком уезде исчез кенгуру, который, вероятно, сейчас бродит по местным лесам.

«Если кто-либо заметит его или увидит во время прогулки с собакой, пожалуйста, свяжитесь по телефону +358 466 18 2389. Любая информация приветствуется и будет крайне полезна», – говорится в распространенном охотниками сообщении.

Вчера газета Virumaa Teataja написала, что в Центр тревоги поступила информация о нанду, гуляющем вдоль объездной дороги в Раквере.

Птица не боится людей, однако своим неожиданным поведением может представлять опасность и для себя, и для водителей.

Нанду - это вид нелетающих птиц, родом из Южной Америки, относящийся к семейству нанду.

Его часто называют южноамериканским страусом из-за внешнего сходства с настоящими страусами и эму, хотя биологически это разные виды.