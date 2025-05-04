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Фото В эстонских лесах ищут пропавшего кенгуру

Так выглядит пропавший в Рапламаа кенгуру.
Так выглядит пропавший в Рапламаа кенгуру. Фото: Eesti Jahimeeste Selts / Facebook

Союз охотников Эстонии просит помощи в соцсетях в поисках кенгуру, пропавшего в Рапламаа.

По данным Союза охотников, накануне вечером в районе в поселке Аэспа в Рапласком уезде исчез кенгуру, который, вероятно, сейчас бродит по местным лесам.

«Если кто-либо заметит его или увидит во время прогулки с собакой, пожалуйста, свяжитесь по телефону +358 466 18 2389. Любая информация приветствуется и будет крайне полезна», – говорится в распространенном охотниками сообщении.

Вчера газета Virumaa Teataja написала, что в Центр тревоги поступила информация о нанду, гуляющем вдоль объездной дороги в Раквере.

Птица не боится людей, однако своим неожиданным поведением может представлять опасность и для себя, и для водителей.

Нанду - это вид нелетающих птиц, родом из Южной Америки, относящийся к семейству нанду.

Его часто называют южноамериканским страусом из-за внешнего сходства с настоящими страусами и эму, хотя биологически это разные виды.

Нанду меньше по размеру, чем африканские или австралийские страусы, но тоже не умеет летать и хорошо бегает.

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