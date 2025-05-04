В парке неизвестный ранил местного жителя и отнял у него телефон

По предварительным данным, трое мужчин распивали алкоголь в парке, когда к ним подошел незнакомец, с которым у разгоряченной компании возник конфликт.

Как рассказывает руководитель группы патрульной службы Лыунаской префектуры Андрей Ивахненко, в ходе ссоры неизвестный напал на одного из собеседников, 33-летнего мужчину, и нанес ему ножевые ранения.

После этого нападавший покинул место происшествия, прихватив с собой мобильный телефон пострадавшего.

Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой.

Затем раненый был доставлен в больницу, откуда его уже отпустили на амбулаторное лечение.

Патрульные сразу же начали поиски злоумышленника.

В одном из домов по улице Калда им удалось задержать 22-летнего жителя Тарту, подозреваемого в нападении.