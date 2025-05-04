В парке неизвестный ранил местного жителя и отнял у него телефон

В воскресенье около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту в районе Аннелинн на местного жителя напал неизвестный с ножом.
По предварительным данным, трое мужчин распивали алкоголь в парке, когда к ним подошел незнакомец, с которым у разгоряченной компании возник конфликт.
Как рассказывает руководитель группы патрульной службы Лыунаской префектуры Андрей Ивахненко, в ходе ссоры неизвестный напал на одного из собеседников, 33-летнего мужчину, и нанес ему ножевые ранения.
После этого нападавший покинул место происшествия, прихватив с собой мобильный телефон пострадавшего.
Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой.
Затем раненый был доставлен в больницу, откуда его уже отпустили на амбулаторное лечение.
Патрульные сразу же начали поиски злоумышленника.
В одном из домов по улице Калда им удалось задержать 22-летнего жителя Тарту, подозреваемого в нападении.
Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства.