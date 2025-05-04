Латвия отмечает 35-летие восстановления независимости

По словам премьер-министра Латвии, независимость - это не только завоевание прошлого, но и нынешняя ответственность и выбор латышей, которые защищают и строят Латвию.

Как отметила в своей речи Эвика Силиня, этот день тридцать пять лет назад изменил ход европейской истории.

Силиня призвала всех жителей Латвии быть открытыми для нового, но при этом не забывать того, что им дорого – язык, культуру и ценности.

Празднования в Даугавпилсе. Фото: Ivars Soikāns / LETA / Scanpix

«Тридцать пять лет назад мы были способны сплотиться ради общей цели. Ради цели, которая намного важнее любых ежедневных разногласий. Ради свободной, независимой Латвии. Уверен, что и сегодня мы способны на это», – заявил глава государства Эдгарс Ринкевичс.

Президент Ринкевичс поблагодарил всех, кто защищал, помогал развивать и искренне любил Латвию все эти 35 лет.

В честь 35-й годовщины восстановления независимости в городе Талси прошел военный парад под командованием командира 4-й Курземской бригады Земессардзе (добровольческая военная организация, которая входит в состав Вооружённых сил Латвии - ред.) полковника Эдмундса Свенчса.

Верховный Совет Латвийской ССР 4 мая 1990 года принял декларацию, которой вновь ввел в действие конституцию Латвийской Республики 1922 года.