Историк Путин считает себя победителем в войне

Нынешний российский диктатор считает себя победителем в российско-украинской войне. По его расчетам, он уже выиграл этот конфликт хотя бы потому, что Украина так и не стала членом НАТО, а о вступлении в Европейский союз в ближайшем будущем тоже речи быть не может. К тому же Россия захватила промышленные районы на востоке Украины и аннексировала Крымский полуостров на юге страны. Все это закреплено в российской Конституции.

О первоначальных целях войны в России сейчас уже не говорят, и тем самым Путин может свободно преподносить ситуацию на военном фронте своим подданным и союзникам вроде Северной Кореи или Ирана как очевидную победу.

В отличие от известной фразы Кеннеди о множестве отцов у победы, Путин не желает делить славу и лавры с кем бы то ни было. Не верю, что он когда-либо признает вклад хотя бы одного российского военачальника, участвовавшего в этом конфликте, в достижении победы.

Ни Сергей Шойгу, ни Валерий Герасимов, ни лидер наемной армии Евгений Пригожин, почувствовавший себя слишком вольным «атаманом» и поплатившийся за это жизнью, - никто из них не будет признан Путиным победоносными военачальниками, которые, руководя армией или командуя наемниками, помогли России добиться успеха на войне.