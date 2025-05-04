Историк Путин считает себя победителем в войне

У победы множество отцов, поражение – всегда сирота. Автором этой фразы, известной многим военным историкам, считается 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди (1917–1963), пишет военный историк Юрий Кочинев.
Нынешний российский диктатор считает себя победителем в российско-украинской войне. По его расчетам, он уже выиграл этот конфликт хотя бы потому, что Украина так и не стала членом НАТО, а о вступлении в Европейский союз в ближайшем будущем тоже речи быть не может. К тому же Россия захватила промышленные районы на востоке Украины и аннексировала Крымский полуостров на юге страны. Все это закреплено в российской Конституции.
О первоначальных целях войны в России сейчас уже не говорят, и тем самым Путин может свободно преподносить ситуацию на военном фронте своим подданным и союзникам вроде Северной Кореи или Ирана как очевидную победу.
В отличие от известной фразы Кеннеди о множестве отцов у победы, Путин не желает делить славу и лавры с кем бы то ни было. Не верю, что он когда-либо признает вклад хотя бы одного российского военачальника, участвовавшего в этом конфликте, в достижении победы.
Ни Сергей Шойгу, ни Валерий Герасимов, ни лидер наемной армии Евгений Пригожин, почувствовавший себя слишком вольным «атаманом» и поплатившийся за это жизнью, - никто из них не будет признан Путиным победоносными военачальниками, которые, руководя армией или командуя наемниками, помогли России добиться успеха на войне.
Путин заявит о своей собственной победе, какой бы эта «победа» ни была по сути. Он представит ее как успех, достигнутый исключительно благодаря его личному стратегическому гению.
Зато, в отличие от известной цитаты Кеннеди, «отцов» поражения у противника Путин найдет предостаточно. За поражение, по его мнению, будут отвечать прежде всего коллективный Запад, затем военный альянс НАТО, нынешняя украинская администрация во главе с президентом Зеленским, а также высшее украинское командование.
Виновными в числе проигравших Путин запишет и Европейский союз в целом, а среди его членов особо выделит как «проигравшие» Польшу, страны Балтии и Францию. Англия будет объявлена проигравшей - несмотря на то, что не состоит в ЕС. На протяжении долгого времени Путин считает Великобританию особым врагом России.
Такого же уничижительного титула «проигравших» удостоятся Швеция и Финляндия, которые, к огорчению Путина, вступили в НАТО во время украинской войны, а заодно и Южная Корея - хотя бы ради того, чтобы угодить КНДР, союзнику России.
Совсем скоро, когда вновь наступит 9 мая, и москвичам покажут торжественный парад, призванный подчеркнуть мощь и славу завоевательных войн, можно будет увидеть, с какими лозунгами в защиту и возвеличивание войны в Украине диктатор обратится к своей пастве по федеральным каналам.
Безусловно, он сделает это с позиции «победоносного» воеводы, который вопреки своим бездарным генералам смог благодаря своей непоколебимой воле и необыкновенным способностям одолеть не только соседей-украинцев, но и весь остальной мир, за исключением небольшого круга союзников и партнеров вроде КНДР, Китая, Индии и Ирана.
Эти страны, по замыслу Путина, стали «братскими» для России, с которыми после войны можно разделить, пусть и частично, плоды победы - в политическом и экономическом смысле.
В любом случае, окончательное решение этой войны, которое Путин преподнесет как победу, в глазах России будет иметь только одного автора. Им станет «гениальный» стратег и политик - лично Путин, и никто другой.
Думаю, что к созданию подобной картины уже ведется подготовка, и 9 мая некоторые ее элементы мы уже сможем увидеть и услышать. Народ, как всегда в России, примет все это с восторгом. Однако если наступит время, когда народ замолчит, у Путина появятся причины для беспокойства. На данный момент это время еще довольно далеко.