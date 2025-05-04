Трамп заявил, что не собирается идти на третий срок

Глава Белого дома заверил, что не намерен нарушать Конституцию США и хотел бы ограничиться двумя президентскими сроками.
Президент США Дональд Трамп не намерен баллотироваться на третий срок в Белом доме, хотя намекал на это в прошлом.
«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно», - сказал он в интервью телеканалу NBC, вышедшем в воскресенье, 4 мая.
По словам Трампа, очень многие его соратники заявляли, что были бы рады, если бы он выставил свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году.
«Так много людей просят меня сделать это, у меня никогда не было столько запросов. Но это то, что, насколько мне известно, нельзя делать. Я не собираюсь этого делать», - подчеркнул он.
Трамп добавил, что планирует провести на посту президента «четыре прекрасных года» и передать власть другому - «в идеале, замечательному республиканцу».
Отвечая на вопрос о будущем своего политического движения Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), президент заявил, что есть «огромная» группа людей, которые могут взять на себя управление объединением.
Среди них он назвал госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
«Я могу назвать десять-пятнадцать-двадцать человек прямо сейчас, просто сидя здесь», - сказал Трамп, уйдя от прямого ответа на вопрос, кого он видит своим преемником.
Кампания «Трамп-2028»
Как отмечает телеканал, разговоры о желании Трампа пойти на третий срок, вопреки прямому запрету делать это, активизировались, когда в апреле связанная с президентом компания Trump Organization начала продавать красные кепки с логотипом Trump 2028.
«Будущее выглядит светлым! Перепишите правила с помощью кепки Trump 2028», - говорилось в описании товара.
В марте в интервью NBC Трамп уже говорил, что «многие хотят» его выдвижения на третий срок, и «есть методы», которые позволят ему это сделать.
«Но нам предстоит пройти долгий путь. Я сосредоточен на текущем моменте», - указывал он.
Каким именно образом Трамп представлял подобное выдвижение, не уточнялось.
Три срока прямо запрещены Конституцией США
Согласно 22-й поправке Конституции США, принятой в 1951 году после того, как демократ Франклин Д. Рузвельт был избран президентом четыре раза, никто не может оставаться на этой должности больше двух сроков - не важно, идут они подряд, или между ними есть перерыв.
В ней же оговаривается, что лицо, которое не может занимать пост президента США, не может избираться вице-президентом.
При этом для изменения Конституции необходима поддержка двух третей членов Конгресса или проведение специального съезда, который должны запросить как минимум 34 штата.
В настоящее время представители Республиканской партии занимают 218 из 435 мест в Палате представителей США и 53 места из 100 в Сенате.
Губернаторы-республиканцы избраны в 27 штатах.