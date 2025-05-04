Трамп заявил, что не собирается идти на третий срок

Президент США Дональд Трамп не намерен баллотироваться на третий срок в Белом доме, хотя намекал на это в прошлом.

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно», - сказал он в интервью телеканалу NBC, вышедшем в воскресенье, 4 мая.

По словам Трампа, очень многие его соратники заявляли, что были бы рады, если бы он выставил свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году.

«Так много людей просят меня сделать это, у меня никогда не было столько запросов. Но это то, что, насколько мне известно, нельзя делать. Я не собираюсь этого делать», - подчеркнул он.

Трамп добавил, что планирует провести на посту президента «четыре прекрасных года» и передать власть другому - «в идеале, замечательному республиканцу».

Отвечая на вопрос о будущем своего политического движения Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), президент заявил, что есть «огромная» группа людей, которые могут взять на себя управление объединением.

Среди них он назвал госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Я могу назвать десять-пятнадцать-двадцать человек прямо сейчас, просто сидя здесь», - сказал Трамп, уйдя от прямого ответа на вопрос, кого он видит своим преемником.

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