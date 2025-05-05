Первый тур выборов президента Румынии выиграл националист и поклонник Трампа

«На этих выборах речь идет не о том или ином кандидате, а о каждом румыне, которому лгали, которого игнорировали, которого унижали, но у которого все еще есть силы верить и защищать свою идентичность и права», — заявил он в пятницу.

Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы, за что официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну.

Он называет Владимира Путиным военным преступником, но при этом выступает против поставок оружия Украине, где он объявлен персоной нон грата. Симион также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.

Поддержка Украины

Результата выборов с нетерпением ждали в европейских столицах, Вашингтоне, Киеве и Москве. Румыния — важный транзитный маршрут для поставок вооружения и боеприпасов в Украину. В стране расположены американские системы ПРО, а также три крупные авиабазы, с которых самолеты НАТО патрулируют воздушное пространство до границы Украины и Молдовы и над Черным морем.

Украина экспортирует 70% своего зерна по черноморскому побережью, через румынские территориальные воды, в Стамбул. Румынский флот разминирует эти воды, а румынские ВВС обучают украинских пилотов летать на самолетах F-16.