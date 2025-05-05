Сеть супермаркетов отзывает потенциально опасный продукт, который может вызвать аллергию

Речь идет о партии упаковок по 300 г с товарным артикулом 6438574090471 и сроком рекомендованного употребления до 16 мая 2025 года. Производитель товара - компания Kasvis Galleria Oy.

Кориандр, используемый в данной партии куриного супа Coop, может содержать следы горчицы. Горчица не указана в качестве ингредиента в описании продукта. При этом продукт безопасен для людей, не страдающих аллергией на горчицу.