Концерн Infortar приобретет крупную сельскохозяйственную компанию

Infortar расширяет свою деятельность в сельскохозяйственном секторе и покупает Estonia Farmid OÜ, одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Эстонии.
«Важнейшими природными ресурсами Эстонии являются продукты питания, древесина и полезные ископаемые; наша экономика сегодняшнего и завтрашнего дня зависит от них. В Эстонии плодородные сельскохозяйственные земли, а наше производство молока выделяется в регионе своим высоким качеством. Молочная промышленность, безусловно, является той сферой, в которой мы можем конкурировать на международном уровне», - отметил Айн Ханшмидт, председатель правления Infortar.