Концерн Infortar приобретет крупную сельскохозяйственную компанию

«Важнейшими природными ресурсами Эстонии являются продукты питания, древесина и полезные ископаемые; наша экономика сегодняшнего и завтрашнего дня зависит от них. В Эстонии плодородные сельскохозяйственные земли, а наше производство молока выделяется в регионе своим высоким качеством. Молочная промышленность, безусловно, является той сферой, в которой мы можем конкурировать на международном уровне», - отметил Айн Ханшмидт, председатель правления Infortar.

«Экономика держится на трех столпах: сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг. Чтобы достичь своих целей и распределить риски, Infortar за последние годы расширила свое присутствие во всех трех областях и, более того, стала одним из лидеров рынка во всех из них», - сказал Ханшмидт.