Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать

Многие здания в рамках проекта уже построены или находятся в стадии строительства, но самое большое из них - под названием M-hoone - пока существует только на бумаге: в последние годы здесь располагались известные бары и кафе, а именно бар и клуб Suhe, бар пивоварни Purtse, производство крафтового джина и бар Junimperium, кофейня-обжарочная The Brick Coffee и другие.