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Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать

В 23 часа популярный квартал Теллискиви вымирает
В 23 часа популярный квартал Теллискиви вымирает Фото: Konstantin Sednev

Популярные бары в таллиннском районе Теллискиви вынуждены покинуть свои нынешние помещения, поскольку владельцы сланцеперерабатывающего концерна Viru Keemia Grupp готовятся к строительству самого крупного здания в этом районе, пишут «Деловые ведомости».

Владельцам VKG принадлежит большой исторический комплекс между рынком Балтийского вокзала и творческим городком Теллискиви, где активно развивается деловой квартал Telliskivi TLN.

Многие здания в рамках проекта уже построены или находятся в стадии строительства, но самое большое из них - под названием M-hoone - пока существует только на бумаге: в последние годы здесь располагались известные бары и кафе, а именно бар и клуб Suhe, бар пивоварни Purtse, производство крафтового джина и бар Junimperium, кофейня-обжарочная The Brick Coffee и другие.

Бар Purtse съедет из здания M-hoone летом, Junimperium и обжарочная - осенью, бар Suhe пока не знает точную дату, но, вероятно, тоже в этом году. Большинство арендаторов переместится в соседнее здание I-hoone, которое принадлежит тому же застройщику.

Подробнее читайте на dv.ee.

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