Пн, 5.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Эстонские производители клубники требуют положить конец дискриминирующему отношению

Перевод: Павел Соболев
Производитель клубники Кадри Небокат настаивает, что производители ягод не отравляют растения, а, наоборот, защищают их.
Производитель клубники Кадри Небокат настаивает, что производители ягод не отравляют растения, а, наоборот, защищают их. Фото: Sille Annuk

Эстонским производителям клубники запрещено использовать средства защиты растений, которые свободно применяются в Латвии и Финляндии, не говоря уже о веществах, которые разрешены в Польше. Однако клубника из этих стран продается в Эстонии, поэтому жители Эстонии в любом случае едят клубнику, опрысканную запрещенными в Эстонии пестицидами.

Когда производители клубники обратили внимание на проблему, премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) заявил на информационном часе правительства в Рийгикогу, что проблему необходимо решить, поскольку в Европейском союзе должны действовать единообразные правила.

Любой, кто занимается органическим земледелием и не использует пестициды, не особенно страдает от проблемы средств защиты растений. Однако крупные производители не могут не удивляться тому, что дешевые финские огурцы и польская клубника вытесняют местную продукцию на полках наших магазинов.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх