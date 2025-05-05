Эстонские производители клубники требуют положить конец дискриминирующему отношению

Эстонским производителям клубники запрещено использовать средства защиты растений, которые свободно применяются в Латвии и Финляндии, не говоря уже о веществах, которые разрешены в Польше. Однако клубника из этих стран продается в Эстонии, поэтому жители Эстонии в любом случае едят клубнику, опрысканную запрещенными в Эстонии пестицидами.