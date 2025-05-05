Прощай, легенда! Знакомая всем жителям Эстонии программа для общения окончательно уходит в историю

Skype, который стер границы и навсегда изменил само понятие «звонка», теперь - более чем два десятилетия спустя - окончательно замолкает. Компания Microsoft пообещала закрыть сервис 5 мая и рекомендует пользователям перейти на Teams.
Знаменитая коммуникационная платформа Skype, которая принесла бесплатные звонки в интернет и открыла новые возможности общения для миллионов людей, официально прекращает свою работу в понедельник, 5 мая 2025 года. Эта новость для многих звучит как потеря старого друга - с его знакомым звуком и окнами видеозвонков.
Программа для общения родом из Эстонии
В свое время программа использовала инновационную технологию, позволявшую бесплатно совершать звонки через интернет в реальном времени с помощью технологии P2P (peer-to-peer), которая работала без центрального серверного сервиса - напрямую между двумя компьютерами.
Ее разработали четверо эстонских программистов: Прийт Касесалу, Яан Таллинн, Ахти Хейнла и Тойво Аннус. Руководили проектом и занимались его финансированием и продвижением швед Никлас Зеннстрём и датчанин Янус Фриис, которые и основали Skype как фирму. А созданная эстонцами фоновая технология ранее использовалась в файлообменной программе KaZaA и также работала без центрального сервера.
Цель Microsoft: развивайся или исчезни
Закрытие Skype, по всей видимости, является тщательно просчитанным шагом со стороны Microsoft. Сделка на сумму около 7,8 миллиарда евро, в рамках которой Microsoft приобрела Skype в 2011 году, в то время казалась колоссальной. Но время не стоит на месте, и в случае с продуктами Microsoft часто действует правило: развивайся или исчезни.
Стратегический ход Microsoft был очевиден - объединить свои коммуникационные сервисы под одной платформой. И этой платформой теперь стал не Skype, а Teams, который особенно во время пандемии приобрел огромную популярность и стал полноценным центром совместной работы от Microsoft.
Teams предлагает постоянный чат, усовершенствованные видеовстречи, обмен файлами и глубокую интеграцию с экосистемой Microsoft 365 - функциональность, которая значительно превосходит изначальные возможности Skype.
Технология могла не выдержать проверку временем
Почему именно Teams, а не дальнейшее развитие Skype? Конечно, можно было бы и дальше развивать Skype, но его архитектура, изначально ориентированная на настольные компьютеры, в какой-то момент просто не успевала за переменами. Хотя приложение в свое время было широко распространено и у частных пользователей почти не вызывало нареканий вплоть до конца, особенно бизнес-пользователи начали переходить на интегрированные и независимые от устройств (в первую очередь мобильные) новые решения.
Появление конкурентов - Zoom, Slack, Google Meet, FaceTime - еще сильнее сократило долю рынка Skype, оставив Microsoft все меньше вариантов, кроме как направить все ресурсы на одну перспективную и устойчивую платформу.
Ностальгия и неизбежность
Для многих исчезновение Skype воспринимается как потеря старого друга. Социальные сети и технологические форумы наполнены ностальгией. Люди вспоминают времена, когда этот синий пузырь был окном в мир, помогая поддерживать связь с близкими или проводить деловые встречи, не находясь в одном помещении.
Skype считался надежным и интуитивно понятным сервисом, особенно по меркам своего времени.
Некоторые также выражают беспокойство по поводу путаницы, связанной с переходом. Особенно это касается тех, кто не слишком дружит с технологиями или использует более старое оборудование - таким пользователям может быть сложно адаптироваться к новой платформе.
Многие боятся потерять отличительные функции Skype, такие как дешевые международные звонки, встроенный простой чат и обмен файлами - именно за это его любили как семьи, так и международные команды.
Безболезненный переход? Microsoft предлагает пошаговое решение
Тем не менее, Microsoft не бросила пользователей Skype. Чтобы переход прошел максимально плавно, было предоставлено несколько месяцев для адаптации и сохранения данных.
Пользователи могут экспортировать свою историю переписки и контакты - или они уже будут доступны в Teams при входе в систему с учетной записью Skype.
Вход в Teams с данными Skype должен сделать переход довольно безболезненным - как будто переезжаешь из старого, знакомого дома в новый, но ключи подходят, и «мебель» уже на месте.
В переходный период до 5 мая 2025 года пользователи Teams могли звонить и переписываться с пользователями Skype и наоборот. Это гарантировало, что все смогут общаться между собой, независимо от того, какую платформу они используют во время перехода.
Также важно знать, что платные функции Skype, такие как Skype-кредит и пакеты времени для звонков, больше не продаются новым клиентам. Существующие пользователи смогут использовать свой кредит и пакеты до конца следующего периода обновления или до полного исчерпания средств.
После 5 мая 2025 года клавиатура Skype для набора телефонных номеров останется доступной для оставшихся платных пользователей через веб-портал Skype и в Teams.
На цифровое кладбище
Skype - не первая и, вероятно, не последняя известная платформа Microsoft, которая со временем уходит со сцены. Цифровое «кладбище» полнится когда-то незаменимыми приложениями.
Там уже покоится, например, MSN Messenger, он же Windows Live Messenger, официально закрытый Microsoft в 2012 году и тогда замененный как раз на Skype.
В 2022 году Microsoft также завершила эпоху своего прежнего флагмана- браузера Internet Explorer, на смену которому пришел более современный Microsoft Edge.
Три шага для перехода со Skype на Teams
Как перейти со Skype на рекомендуемый Microsoft Teams?
- Скачайте официальное приложение Microsoft Teams на свое устройство - телефон, компьютер или планшет.
- Войдите в Teams, используя свои данные Skype - тот же логин и пароль.
- Начните пользоваться Teams, где уже будут ваши контакты из Skype, история переписки и некоторые настройки.
Если вы не хотите продолжать использовать коммуникационное ПО от Microsoft (Teams), вы можете экспортировать все свои данные из Skype - чаты, контакты и историю звонков.
Источник: Microsoft