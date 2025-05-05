Прощай, легенда! Знакомая всем жителям Эстонии программа для общения окончательно уходит в историю

Многие боятся потерять отличительные функции Skype, такие как дешевые международные звонки, встроенный простой чат и обмен файлами - именно за это его любили как семьи, так и международные команды.

Безболезненный переход? Microsoft предлагает пошаговое решение

Тем не менее, Microsoft не бросила пользователей Skype. Чтобы переход прошел максимально плавно, было предоставлено несколько месяцев для адаптации и сохранения данных.

Пользователи могут экспортировать свою историю переписки и контакты - или они уже будут доступны в Teams при входе в систему с учетной записью Skype.

Microsoft рекламирует переход как безболезненный и простой и представляет Teams как знакомое, но гораздо более современное программное обеспечение для общения. Фото: Microsoft

Вход в Teams с данными Skype должен сделать переход довольно безболезненным - как будто переезжаешь из старого, знакомого дома в новый, но ключи подходят, и «мебель» уже на месте.

В переходный период до 5 мая 2025 года пользователи Teams могли звонить и переписываться с пользователями Skype и наоборот. Это гарантировало, что все смогут общаться между собой, независимо от того, какую платформу они используют во время перехода.

Также важно знать, что платные функции Skype, такие как Skype-кредит и пакеты времени для звонков, больше не продаются новым клиентам. Существующие пользователи смогут использовать свой кредит и пакеты до конца следующего периода обновления или до полного исчерпания средств.