Стартуют учения «Ёж»: будьте готовы к реву сирен и появлению военной техники по всей Эстонии

Во время учений тактические перемещения подразделений союзников, Сил обороны и Кайтселийта будут заметны по всей Эстонии.

Основные учебные бои развернутся на северо-востоке и юго-востоке страны на Центральном полигоне Сил обороны и полигоне Нурсипалу.

В западной, северной и центральной частях Эстонии будут действовать подразделения, которые будут обеспечивать операции Эстонской дивизии и охрану тыла. Поэтому военную технику можно будет встретить по всей стране.

От Сил обороны в маневрах участвуют генеральный штаб, штаб дивизии и ее подразделения, а также Командование киберобороны, Служба тыла, военно-морские и военное-воздушные силы, Силы специальных операций, Разведывательный центр, военная полиция, военная академия и Кайтселийт. Также представлены боевая группа НАТО в Эстонии и передовой штабной элемент альянса.

Помимо эстонских военных в учениях участвуют военнослужащие более десяти государств. Ими представлены: Великобритания, Франция, США, Канада, Латвия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша и Португалия. Наблюдателей и инструкторов прислали Япония, Израиль и Украина.

В ходе учений бригаду из Великобритании вместе с частями поддержки из Франции придадут Эстонской дивизии. «Ёж 2025» - первые маневры, в которых британская 4-я бригада развертывает такие большие силы в составе эстонского подразделения.

Учения пройдут в несколько этапов:

· 5-7 мая - формирование подразделений по всей Эстонии;

· 8-12 мая - слаживание подразделений в разных уголках Эстонии;

· 13-16 мая - круглосуточные маневры, в основном они будут проходить на северо-востоке и юго-востоке и в меньшем объеме в западной, северной и центральной частях страны;

· 17-18 мая - подготовка к передислокации и боевым стрельбам

· 19-23 мая - боевые стрельбы отдельных подразделений на Центральном полигоне Сил обороны и движение других частей в сторону мест постоянной дислокации.