Стартуют учения «Ёж»: будьте готовы к реву сирен и появлению военной техники по всей Эстонии

Сегодня, 5 мая, начинаются крупнейшие международные учения Сил обороны этого года «Ёж 2025». В маневрах участвует более 16 000 военнослужащих эстонской армии и стран союзников.
Во время учений тактические перемещения подразделений союзников, Сил обороны и Кайтселийта будут заметны по всей Эстонии.
Основные учебные бои развернутся на северо-востоке и юго-востоке страны на Центральном полигоне Сил обороны и полигоне Нурсипалу.
В западной, северной и центральной частях Эстонии будут действовать подразделения, которые будут обеспечивать операции Эстонской дивизии и охрану тыла. Поэтому военную технику можно будет встретить по всей стране.
От Сил обороны в маневрах участвуют генеральный штаб, штаб дивизии и ее подразделения, а также Командование киберобороны, Служба тыла, военно-морские и военное-воздушные силы, Силы специальных операций, Разведывательный центр, военная полиция, военная академия и Кайтселийт. Также представлены боевая группа НАТО в Эстонии и передовой штабной элемент альянса.
Помимо эстонских военных в учениях участвуют военнослужащие более десяти государств. Ими представлены: Великобритания, Франция, США, Канада, Латвия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша и Португалия. Наблюдателей и инструкторов прислали Япония, Израиль и Украина.
В ходе учений бригаду из Великобритании вместе с частями поддержки из Франции придадут Эстонской дивизии. «Ёж 2025» - первые маневры, в которых британская 4-я бригада развертывает такие большие силы в составе эстонского подразделения.
Учения пройдут в несколько этапов:
· 5-7 мая - формирование подразделений по всей Эстонии;
· 8-12 мая - слаживание подразделений в разных уголках Эстонии;
· 13-16 мая - круглосуточные маневры, в основном они будут проходить на северо-востоке и юго-востоке и в меньшем объеме в западной, северной и центральной частях страны;
· 17-18 мая - подготовка к передислокации и боевым стрельбам
· 19-23 мая - боевые стрельбы отдельных подразделений на Центральном полигоне Сил обороны и движение других частей в сторону мест постоянной дислокации.
Впервые 14 мая Силы обороны и Спасательный департамент проверят работу всей системы раннего оповещения, в том числе сирен. Сирены прозвучат более чем в двадцати населенных пунктах Эстонии, их услышит около 65% населения страны.
Это позволит оценить эффективность всей системы и взаимодействие разных учреждений. Силы обороны рекомендуют оповестить об этом своих близких, в особенности детей и пожилых людей. Услышав звук сирены люди могут продолжать заниматься повседневными делами, поскольку это тест, а не сигнал о реальной угрозе.
В ходе учений подразделения будут применять имитационные средства, в том числе холостые патроны, учебные гранаты и осветительные ракеты. Это, как и маневры тяжелой техники и авиации могут повысить шумовой фон. Поскольку громкие звуки могут напугать как детей, так и домашних любимцев, Силы обороны просят держать животных во внутренних помещениях и объяснить детям причины шума.
Участники учений примут все возможные усилия для того, чтобы избежать причинения случайного ущерба. Большая часть маневров пройдет на государственных и муниципальных землях. На частных участках маневры проходят только с предварительного согласия собственников.
К сожалению, избежать ущерба получается не всегда. В случае порчи имущества Силы обороны просят фиксировать каждый такой случай и обращаться в службу военно-гражданского сотрудничества (CIMIC), вот ее контакты: kevadtorm@mil.ee или +372 5745 0884.