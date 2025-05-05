В Эстонии планируют ввести четкие правила по сдерживанию опасных пациентов

Цель проекта - создать четкую правовую основу для защиты как пациента, так и медицинского персонала. Канцлер права не раз подчеркивала: без четких правил всю ответственность и риск приходится брать на себя врачам и медсестрам.

Создание правил для применения мер сдерживания при оказании неотложной, стационарной и сестринской помощи - это ответ на обеспокоенность врачей и канцлера права. Сейчас из-за отсутствия четких норм страдают и права пациентов, и уверенность медперсонала.

Советник канцлера права и руководитель отдела инспекционных визитов Индрек-Ивар Мяэритс, отметил, что это шаг в правильном направлении: «Ограничение свободы передвижения человека в процессе оказания медицинской помощи возможно только в отдельных случаях, предусмотренных законом. Сейчас такая правовая база существует лишь в Законе о психиатрической помощи, но не вне психиатрических отделений».

Руководитель отдела медицинских услуг Министерства социальных дел Никита Панюшкин рассказал, что бывают случаи, когда пациент, например, выдергивает катетер или становится агрессивным после операции. В таких ситуациях медики должны иметь законное право остановить его, чтобы защитить и самого пациента, и окружающих.

Новый закон должен установить четкие правила, в каких случаях и каким образом медперсонал может действовать в опасных ситуациях. Также будут определены требования к документированию, наблюдению и проведению беседы с пациентом после вмешательства, чтобы гарантировать защиту его прав.