В Эстонии планируют ввести четкие правила по сдерживанию опасных пациентов

В настоящее время в законе нет четких правил, как действовать с агрессивными или опасными пациентами вне психиатрических отделений - например, в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии, сестринского ухода и скорой помощи. Министерство социальных дел предложило разработать закон, который установит четкие правила, когда и как медики могут применять меры сдерживания к пациентам, представляющим опасность.
Цель проекта - создать четкую правовую основу для защиты как пациента, так и медицинского персонала. Канцлер права не раз подчеркивала: без четких правил всю ответственность и риск приходится брать на себя врачам и медсестрам.
Создание правил для применения мер сдерживания при оказании неотложной, стационарной и сестринской помощи - это ответ на обеспокоенность врачей и канцлера права. Сейчас из-за отсутствия четких норм страдают и права пациентов, и уверенность медперсонала.
Советник канцлера права и руководитель отдела инспекционных визитов Индрек-Ивар Мяэритс, отметил, что это шаг в правильном направлении: «Ограничение свободы передвижения человека в процессе оказания медицинской помощи возможно только в отдельных случаях, предусмотренных законом. Сейчас такая правовая база существует лишь в Законе о психиатрической помощи, но не вне психиатрических отделений».
Руководитель отдела медицинских услуг Министерства социальных дел Никита Панюшкин рассказал, что бывают случаи, когда пациент, например, выдергивает катетер или становится агрессивным после операции. В таких ситуациях медики должны иметь законное право остановить его, чтобы защитить и самого пациента, и окружающих.
Новый закон должен установить четкие правила, в каких случаях и каким образом медперсонал может действовать в опасных ситуациях. Также будут определены требования к документированию, наблюдению и проведению беседы с пациентом после вмешательства, чтобы гарантировать защиту его прав.
Никита Панюшкин пояснил: «Практика показывает, что и за пределами психиатрических клиник бывают случаи, когда пациенты представляют опасность для себя и других. Поэтому важно иметь четкие принципы поведения в таких ситуациях, что допустимо, а что нет». Он добавил, что с новым законом снижается риск недопонимания со стороны пациентов, их близких и медицинской команды, а наличие правовой базы позволит медикам сосредоточиться на лечении.
Согласно проекту, применение физических, механических или успокаивающих мер сдерживания допускается только в случае, если другие методы не действуют, а пациент представляет угрозу себе или окружающим. Решение, как правило, принимает лечащий врач, но в неотложной ситуации - медсестра.
Опрос в Эстонии показал, что каждый месяц почти половина медработников (45%) хотя бы раз чувствует угрозу своей безопасности. В 2023 году в отделениях неотложной помощи и в других отделениях приема пациентов в больницах Эстонии помощь получили около 499 000 пациентов, из которых около 83 000 были госпитализированы. Скорая помощь за тот же год обслужила около 169 000 пациентов в общей сложности 268 000 раз.
Член правления Нарвской больницы, доктор Юллар Ланно, отметил, что данное регулирование - очень ожидаемое: «Единые принципы, закрепленные законом, предотвращают ситуации, когда больницы вынуждены сами придумывать правила в кризисных моментах. Единый порядок защищает права пациентов, стандартизирует практики и гарантирует, что обучение персонала и технические средства всегда соответствуют самым высоким требованиям безопасности».
Основные цели проекта разработки:
- Уверенность медицинского персонала: наличие правовой основы для действий вне психиатрических отделений снижает юридическую неопределенность и возможные споры.
- Безопасность пациента и персонала: обеспечивается защита обеих сторон в сложных или опасных ситуациях.
- Улучшение защиты прав пациента: применение мер сдерживания станет прозрачным, задокументированным и подконтрольным.
Министерство социальных дел на основе предложений от партнеров сформулирует законопроект к ноябрю 2025 года. Вступление закона в силу планируется в первой половине 2026 года.