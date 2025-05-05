Фото Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

В воскресенье, 4 мая, около 19:50 легковой автомобиль Audi съехал с дороги и опрокинулся на бок недалеко от деревни Пяри, на шоссе между Вильянди и Килинги-Нымме. Женщина, управлявшая автомобилем, была доставлена в больницу.
Audi, двигавшийся в сторону Вильянди, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги. Затем автомобиль опрокинулся на бок. Водитель, находившаяся в машине одна, получила травмы и была доставлена в больницу.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.