Фото Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

В воскресенье, 4 мая, около 19:50 легковой автомобиль Audi съехал с дороги и опрокинулся на бок недалеко от деревни Пяри, на шоссе между Вильянди и Килинги-Нымме. Женщина, управлявшая автомобилем, была доставлена в больницу.