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Фото Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

В воскресенье, 4 мая, около 19:50 легковой автомобиль Audi съехал с дороги и опрокинулся на бок недалеко от деревни Пяри, на шоссе между Вильянди и Килинги-Нымме. Женщина, управлявшая автомобилем, была доставлена в больницу.

Audi, двигавшийся в сторону Вильянди, по неизвестной причине выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги. Затем автомобиль опрокинулся на бок. Водитель, находившаяся в машине одна, получила травмы и была доставлена в больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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