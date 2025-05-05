РАЙНЕР САКС Решение китайского лидера приехать в Москву стало сильным заявлением в поддержку Путина

Председатель КНР вчера официально объявил, что с 7 по 10 мая посетит Россию, а также примет участие в параде в Москве. Официальной целью визита является подписание двусторонних соглашений. Это решительное заявление в поддержку российского президента и противовес медийным кампаниям Украины последних дней, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Цель заявления председателя КНР, по всей видимости, состоит в том, чтобы повлиять на как можно большее число гостей, чтобы они не отказывались от визитов в Москву, и поддержать президента России, который в последние дни подвергается все большему давлению на стратегическом уровне.
Президент России вчера заявил, что пока не было необходимости применять ядерное оружие в войне против Украины. Он добавил, что была предпринята попытка спровоцировать Россию совершить подобную ошибку. Президент России также надеется, что в будущем такая необходимость не возникнет.
В целом российский президент ранее не прибегал к угрозе применения ядерного оружия напрямую против Украины. Вчерашнее заявление, казалось бы, исключает такую возможность, но на самом деле они пытаются снова напомнить СМИ о ядерной угрозе и скорее надеются на противоположное освещение в СМИ.
Как и прежде, использование темы ядерного оружия говорит о провале нынешней тактики России. Для выработки новой инициативы необходим небольшой перерыв, и, по крайней мере, на первый взгляд, она, в первую очередь, будет связана с празднованием 9 Мая в Москве.
Технологический прорыв Украины
Украина продолжала усиливать давление на Россию в СМИ. Глава украинской военной разведки генерал Буданов обнародовал более подробную информацию о поражении российских истребителей морским беспилотником. Оказывается, оба истребителя Су-30 были сбиты новым типом морского беспилотника Magura V7 с использованием американской ракеты класса «воздух-воздух» AIM9.
Поскольку изначально морские беспилотники не имели средств противовоздушной обороны, российская армия начала охоту на них в море с помощью вертолетов. Это существенно снижало эффективность украинских морских беспилотников, и уже более года украинские разработчики работают над установкой на морских беспилотниках средств ПВО. К настоящему времени новые средства ПВО уничтожили российские армейские вертолеты, а в последние дни - и самолеты.
Это исключительно выдающееся технологическое достижение и оно дает возможность управлять очень сложной операцией. Действия украинских беспилотников серьезно мешают действиям российского командования на Черном море и на всем Южном фронте.
Взрывы в России и в Украине
Украинская армия атаковала завод в Брянской области (регион на западе России, граничащий с Украиной и Беларусью) с применением реактивных систем залпового огня, на котором производится электроника для российской военной промышленности. Пожар на заводе оказался очень масштабным, и производство было приостановлено.
Вчера со ссылкой на российские источники появились сообщения о том, что российское военное командование мобилизует системы ПВО из других регионов для защиты Москвы к празднованию 9 мая. Другими словами, это открывает для Украины дополнительные возможности для нанесения ударов по тем регионам России, где ослаблена противовоздушная оборона.
Сообщения об активности ПВО под Москвой появились в российских социальных сетях вчера вечером, однако более подробная информация пока не опубликована. В московском аэропорту Внуково было временно приостановлено авиасообщение.
Сегодня ночью российская армия применила иранские беспилотники и баллистические ракеты в своей атаке на Украину. На данный момент поступили сообщения о попаданиях в городе Конотоп (Сумская область), также была объявлена воздушная тревога в Киеве.
О положении на фронтах
На фронтах количество атак российской армии вчера еще больше возросло и приблизилось к уровню, который был характерен для конца прошлого года. Большинство атак осуществляются небольшими пехотными подразделениями, однако за последние два дня было зафиксировано несколько попыток атак при поддержке бронетехники.
Таким образом российское командование пытается оказать давление на Украину, чтобы она приняла предложение президента России о прекращении огня.
Тактика и наступательная активность российской армии на Курско-Сумско-Белгородском направлении не изменились. Изменений в ситуации нет. Также нет никаких признаков того, что численность российского воинского контингента на этом направлении резко сократилась.
Несколько активизировалась деятельность российских подразделений на харьковском направлении, однако в целом в попытках атак задействованы весьма небольшие подразделения. Действия тактической авиации и артиллерии создают дополнительные проблемы для украинских войск.
Российская армия продолжала бесплодные атаки на город Купянск. В направлении Лимана активность российской армии вчера вновь возросла до обычного уровня предыдущих недель. Интенсивность боевых действий на Северском направлении остается пониженной. Никаких существенных постоянных изменений линии фронта во всем регионе не произошло.
В Бахмутском районе активность российских подразделений снизилась в районе населенного пункта Часов Яр. В районе города Торецк действия российских подразделений несколько активизировались, однако украинские контратаки также были сильны. Существенных изменений в дислокации войск в регионе не произошло.
На Покровском направлении командование российской армии сосредоточило основные резервы для продолжения наступления. Этому способствовали весьма активные наступательные действия на юге, где вчера также были задействованы более крупные бронетанковые подразделения. Все указывает на намерение российской армии добиться решающего успеха, однако вчера были понесены лишь новые потери. Существенных изменений на линии фронта нет.
На Южном фронте усилились атаки российских частей в направлении населенного пункта Гуляйполе, что можно рассматривать как поддержку наступления на Покровском направлении. В направлении Орехова были проведены разведывательные атаки. Вдоль Днепра российские части бездействовали.