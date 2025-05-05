РАЙНЕР САКС Решение китайского лидера приехать в Москву стало сильным заявлением в поддержку Путина

Поскольку изначально морские беспилотники не имели средств противовоздушной обороны, российская армия начала охоту на них в море с помощью вертолетов. Это существенно снижало эффективность украинских морских беспилотников, и уже более года украинские разработчики работают над установкой на морских беспилотниках средств ПВО. К настоящему времени новые средства ПВО уничтожили российские армейские вертолеты, а в последние дни - и самолеты.

Это исключительно выдающееся технологическое достижение и оно дает возможность управлять очень сложной операцией. Действия украинских беспилотников серьезно мешают действиям российского командования на Черном море и на всем Южном фронте.

Взрывы в России и в Украине

Украинская армия атаковала завод в Брянской области (регион на западе России, граничащий с Украиной и Беларусью) с применением реактивных систем залпового огня, на котором производится электроника для российской военной промышленности. Пожар на заводе оказался очень масштабным, и производство было приостановлено.

Вчера со ссылкой на российские источники появились сообщения о том, что российское военное командование мобилизует системы ПВО из других регионов для защиты Москвы к празднованию 9 мая. Другими словами, это открывает для Украины дополнительные возможности для нанесения ударов по тем регионам России, где ослаблена противовоздушная оборона.