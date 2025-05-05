27 жизней за километр: как Россия несла рекордные потери в 2024 году

65 военнослужащих, в том числе Алдан, Охунжон, Игорь и их командир, полковник Мусаев, погибли на месте. Еще десятки человек были ранены.

Через несколько часов после этого тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу встречался с Владимиром Путиным. Шойгу рассказывал президенту об успехах российской армии в Авдеевке и на других участках фронта. Об ударе по полигону не прозвучало ни слова. Не сообщалось об этом и в сводке Минобороны за этот и последующие дни.

Родственница мобилизованного Охунжона Рустамова рассказала, что за время войны похоронила уже троих близких.

«В декабре 2022 года у меня погиб муж. 10 февраля 2024 года - крестный, а 20 февраля - сводный брат. С одних похорон на другие», - сказала жительница Забайкалья изданию «Сибирь. Реалии».

Всего в ходе боевых действий на разных участках фронта 20 февраля 2024 года погиб 201 российский военный. По нашим данным, это был самый кровопролитный день для российских сил в 2024 году.

Страшная математика

При подсчете мы учитывали в первую очередь точную дату гибели военных. Если она была неизвестна, то учитывалась дата похорон или дата сообщения о смерти.

В первые два года войны - в 2022-м и 2023-м - потери российской стороны были волнообразными: тяжелые бои с большим числом погибших сменялись периодами относительного спокойствия.