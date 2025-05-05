От «Сладкой жизни» до «Крестного отца»: в Доме Хопнера прозвучит итальянская музыка к кинофильмам

La Grande Bellezza - это музыкальное путешествие в мир красоты, гармонии и глубоких эмоций, доносящее до слушателей очарование итальянской музыки к кинофильмам и раскрывающее ее тонкую и пленительную сущность. Каждая нота отражает красоту, и каждая мелодия приглашает испытать вдохновение и чистую прелесть.

В Доме Хопнера прозвучит музыка таких легендарных итальянских композиторов, как Нино Рота (автор музыки к не менее легендарным кинофильмам La Dolce Vita/«Сладкая жизнь», Romeo e Giulietta/ «Ромео и Джульетта», The Godfather/ «Крестный отец»), Эннио Морриконе (Le Professionnel/ «Профессионал», Once Upon a Time in America/ «Однажды в Америке», Nuovo Cinema Paradiso/ «Новый кинотеатр "Парадизо"»), Никола Пьовани (La Vita è Bella/ «Жизнь прекрасна»), а также произведения других композиторов.

С каждым из этих когда-то нашумевших фильмов у многих людей связаны приятные воспоминания молодости, и знакомые мелодии помогут во время концерта их снова оживить, а также мысленно представить любимых актеров. Жизнь может быть не такой уж сладкой, но она все-таки прекрасна!

Андраник Кечек - композитор, пианист и импровизатор. Его творческое амплуа очень широко и многогранно. Туда входят авторские вечера, сольные выступления, участие в ансамблях и импровизационные концерты. Он успешно выступал в Эстонии, Армении, Аргентине, Уругвае, Японии, Финляндии, Польше, Германии, России, Швеции, Латвии, Литве, Франции, Испании, Италии, Голландии, Греции, Бельгии, Австрии, Португалии и на Кипре. Андраник Кечек участвовал и был удостоен призов на многочисленных конкурсах и фестивалях.