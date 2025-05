От «Сладкой жизни» до «Крестного отца»: в Доме Хопнера прозвучит итальянская музыка к кинофильмам

В Доме Хопнера прозвучит музыка таких легендарных итальянских композиторов, как Нино Рота (автор музыки к не менее легендарным кинофильмам La Dolce Vita/«Сладкая жизнь», Romeo e Giulietta/ «Ромео и Джульетта», The Godfather/ «Крестный отец»), Эннио Морриконе (Le Professionnel/ «Профессионал», Once Upon a Time in America/ «Однажды в Америке», Nuovo Cinema Paradiso/ «Новый кинотеатр "Парадизо"»), Никола Пьовани (La Vita è Bella/ «Жизнь прекрасна»), а также произведения других композиторов.